Полицейские воспрепятствовали выступлениям Галстаняна

05 июня 2024, 17:50

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Сторонники движения "Тавуш во имя родины" отправились из Еревана в Сотк для проведения митинга с требованием об отставке главы правительства. Силовики включили сирены во время попыток Галстаняна выступить перед людьми, которые приветствовали его у дороги.

Как писал "Кавказский узел", сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном c 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина Армении, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения, заявил сегодня соратникам лидер протестного движения Баграт Галстанян.

Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" сегодня в 14:00 (13.00 мск) выехали из Еревана в Сотк для проведения митинга. На разных участках дороги участников Движения встречали местные жители и выражали свою поддержку им, следует из трансляции, которая ведется на странице движения в Facebook*.

Журналистка Сюзи Бадоян опубликовала на своей странице в Facebook* видео с дороги. Из видеозаписи следует, что на одном из участке дороги, когда архиепископ Баграт Галстанян вышел из машины. чтобы выступить перед собравшимися, приехали полицейские машины и включили сирены. При этом силовики дают указания при помощи рупоров. "Они явно получили такое задание, не уступая друг другу говорят в рупоры, сигналят, включают сирены, чтобы помешать выступлению архиепископа. То же самое произошло в Гюмри во время выступления Баграта Галстаняна. Своими звуками они глушили архиепископа", - отметила Сюзи Бадоян.

По ее словам, на этом маленьком участке дороги, где остановился архиепископ, собрались около 20 полицейских машин и шумят беспрерывно.

"Цель нашей поездки в Гегаркуник - представить ситуацию в Тавуше и предупредить, что такая ситуация, будет повсеместно. Эта дорога, по которой мы сейчас едем, раньше вела нас в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), а сейчас она ведет нас <в Азербайджан>", - заявил лидер движения Баграт Галстанян.

Он добавил, что эта дорога через Варденис - прямое доказательство "ложной повестки и лживой политики Никола Пашиняна", и люди не должны закрывать на это глаза, иначе Армению ждет катастрофа.

Власти Армении прибегают к манипуляции, обвиняя Баграта Галстаняна в связях с Кремлем, чтобы сдержать рост протестных настроений в обществе, заявили политолог Андриас Гукасян и политобозреватель Акоп Бадалян.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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