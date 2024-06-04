Политологи назвали пропагандистской уловкой властей тезис о связи Галстаняна с Кремлем

04 июня 2024, 21:10

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Власти прибегают к манипуляции, обвиняя лидера протестного движения Баграта Галстаняна в связях с Кремлем, чтобы сдержать рост протестных настроений в обществе, заявили политолог Андриас Гукасян и политобозреватель Акоп Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины", выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, проводят в Ереване протестные акции. Участники митинга в Ереване поддержали лидера движения Баграта Галстаняна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку, участники протестов после обсуждений с политиками и активистами выбрали его кандидатом в премьер-министры.

Правящая сила использует фактор бывшей политической элиты и Кремля, когда нужно мобилизовать своих сторонников или сдержать от участия в протестных акциях тех, кто не поддерживает партию власти, но и не является сторонником прежней элиты и политики России

Правящая сила использует пропагандистский трюк, приписывая архиепископу Баграту связь с Кремлем и прежней политической элитой, опасаясь роста протестного движения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, если бы связь лидера протестного движения с Москвой действительно была, провластные СМИ и эксперты обязательно опубликовали эти факты. "Правящая сила использует фактор бывшей политической элиты и Кремля, когда нужно мобилизовать своих сторонников или сдержать от участия в протестных акциях тех, кто не поддерживает партию власти, но и не является сторонником прежней элиты и политики России. Порой эти два фактора подают в связке", - считает он.

Политобозреватель отметил, что наличия канадского гражданства, как и опровержение СНБ слухов, что архиепископ Баграт является агентом Москвы и финансируется Кремлем, недостаточно, чтобы ослабить пропаганду властей. "Эта пропаганда рассчитана на те слои, которые не желают думать и разобраться, так это или нет. В целом пропаганда не рассчитана на тех, кто способен анализировать", - сказал Бадалян.

Генпрокуратура Армении в ответ на запрос портала PastInfo сообщила, что СНБ Армении провела проверку заявления журналиста провластного издания Civic, что "архиепископ является агентом КГБ, получил миллионы долларов от Кремля", не нашла подтверждения. В то же время, Генпрокуратура отказалась возбуждать дело по факту ложного доноса. "Ложным доносом считается предоставление компетентным органам ложных сведений о преступлении либо лице, якобы совершившем преступление. В данном случае сообщения о преступлении подано не было", - сказано в ответе ведомства изданию. Сам архиепископ Баграт не исключил, что его юристы подадут заявление о привлечение к ответственности за клевету.

Бадалян уверен, что ни один из геополитических центров не ставит перед собой цель смены власти в Армении. Такой задачи, по его словам, нет и у России. "Если Россия ставит такую задачу, это означает, что ответственность за безопасность Армении Россия берет на себя. Это подразумевает предоставление Армении возможности противодействовать Азербайджану и Турции, что противоречит российским интересам", - подчеркнул политобозреватель.

Он полагает, что оправдание Сержа Саргсяна стало результатом закулисных соглашений об условиях передачи власти Пашиняну в 2018 году. "Ни в одной стране мирная бескровная революция за две-три недели не добивается успеха без четких гарантий безопасности первых лиц прежней власти и представителей системы. Именно поэтому мы не увидели процессов по их делам. Кроме того, этот факт правящая сила может использовать в целях пропаганды. Якобы прежняя политическая элита сохранила свое влияние, и вердикт суда результат этого влияния, и что реванш неизбежен, если не поддерживать партию власти. Эта пропаганда также рассчитана на массы, неспособные анализировать", - пояснил Бадалян.

31 мая суд не нашел в действиях третьего президента Армении Сержа Саргсяна состава преступления по делу о присвоении более миллиона долларов, Саргсян и другие обвиняемые оправданы.

Любая власть в постсоветской Армении имеет неограниченное влияние на судебную систему, которая обеспечивает сохранение власти, дополнил политобозреватель.

Освобождение от наказания генерал-лейтенанта полиции Армении Левона Ераносяна по делу о разгоне протестов в 2018 году Бадалян не считает сигналом силовикам. "Силовики получают такие сигналы в реальном режиме. Вот если сейчас кого-то не привлекают за превышение полномочий, это сигнал, гарантирующий безнаказанность", - предположил он.

По его словам, предложение Путина о помощи в восстановлении железнодорожного сообщения после наводнения в Армении, а также поздравления Путина с днем рождения Пашиняна свидетельствуют о рабочих отношениях Армении и России. "ЮКЖД находится в концессионном управлении России с расчетом на региональное использование, когда будут разблокированы коммуникации. Что касается поздравлений, при напряженных отношениях Кремль ограничился бы письменным поздравлением, а не личными звонками", - полагает Бадалян.

За все время правления Пашиняна значимых коррупционных разоблачений общество так и не увидело

Политолог Андриас Гукасян отметил, что поводом для утверждений о связи архиепископа Баграта с КГБ и Кремлем стали публикации провластных СМИ и экспертов. По его словам, власти прибегают к манипуляции для сдерживания роста протестных настроений в обществе. "Все это голословные утверждения, не подтвержденные какими-либо фактами. Наоборот, СНБ опровергло обвинения, что лидер движения является агентом КГБ. Это традиционная пропаганда, когда оппонентам приписывают связь с Кремлем или прежней элитой. Власти пытаются воспользоваться негативным отношением в армянском обществе к роли Кремля в сдаче Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и коррумпированностью прежнего политического режима, чтобы движение не получило поддержку более широких общественных масс", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Гукасян считает, что вердикт суда по делу Сержа Саргсяна свидетельствует о провале реформирования судебной системы. "За все время правления Пашиняна значимых коррупционных разоблачений общество так и не увидело. Сложно сказать, насколько судебная система зависима от влияния правящей силы, однако традиционно судебная власть всегда имела низкий уровень независимости, а правозащитники и эксперты оценивают суды как уязвимые и зависимые от властей", - пояснил политолог.

Он не разделяет мнения, что вердикт Левона Ераносяна стал сигналом силовикам, что власть нуждается в таких кадрах, готовых на разгон протестующих. "Ераносяна признали виновным в совершении иного преступления. А вот отказ привлечь его к ответственности за разгон демонстрантов в Сари Таг, как раз и стало сигналом, что власть не желает лишаться своей дубины. Это довольно специфично для властей Армении последних десятилетий", - подчеркнул Гукасян.

Предложение о помощи в случае стихий и катастроф является международной практикой, и ничего экстраординарного в этом нет, полагает политолог. "Это не столь уж и значимое событие, чтобы давать политическую оценку или увидеть политический подтекст. Аналогично с поздравлениями с днем рождения. Никол Пашинян пользуется поддержкой Кремля. Пашинян сохранил архитектуру всех военных договоров несмотря на то, что Россия открыто и бескомпромиссно выступила против национальных интересов армянского народа. Это уже говорит о многом. У Пашиняна и партии власти приоритетом является сохранение экономических и военных связей с Россией", - сказал он.

Гукасян назвал мифом, что поздравления или телефонные беседы говорят о поддержке геополитическим центром того или иного политика. "Это выдумка, политический миф, который используют, чтобы придать геополитическим факторам больше значения, чем внутриполитическим. Агитационный нарратив, чтобы управлять общественным мнением в вопросах внешней политики. Этот нарратив связан только с кремлевскими поздравлениями или телефонными беседами", - подчеркнул он.

Правозащитница Нина Карапетянц считает, что армянские власти традиционно имеют влияние на судебную систему, однако, по ее словам, проблема заключается на досудебном этапе.

"Проблема не только в судебной системе. Какие-то дела нарочно затягивают, чтобы применить закон "за давностью преступления". Система всегда так работала, так как не знает, кто будет у власти. Кроме того, наличие компромата дает и прежней политической элите возможность сохранить влияние на судебную систему и следствие. Если бы власти пошли на веттинг, сегодня этой ситуации не было бы", - заявила она "Кавказскому узлу".

Карапетянц не исключила закулисные договоренности в 2018 году о передаче власти от Саргсяна Пашиняну. "Формально какие-то дела возбуждали, но никто не понес наказания. Задачи выявить все коррупционные преступления прежней политической элиты власть не ставила перед собой", - пояснила правозащитница.

Вердикт по делу Ераносяна вписывается в логику оправдания Сержа Саргсяна, считает она. "А вот отказ возбудить дело за разгон манифестантов в Сари Таг, и был тот сигнал, что силовики могут спокойно громить демонстрантов и никакой ответственность не понесут. Это и породило безнаказанность полицейской системы", - заключила правозащитница.

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за делимитации армяно-азербайджанской границы, начали акции неповиновения. Баграт Галстанян был выбран кандидатом в премьер-министры.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании армяно-азербайджанской границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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