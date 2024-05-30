Аналитики назвали условие для успеха протестного движения в Армении

30 мая 2024, 03:06

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Армянскому протестному движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая члены и сторонники протестного движения направились шествием к зданию полиции Армении. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) заявил, что намерен требовать от главы МВД объяснений действий полицейских. Демонстранты добились встречи с представителями полиции.

27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении силовикам. Протестующие пожаловались на чрезмерное применение силы полицией. Днем ранее, 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстяна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Баграт Галстян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения, заявили участники митинга. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Условием для избрания архиепископа Баграта Галстаняна премьер-министром является не только отставка Никола Пашиняна, но и его согласие не будет претендовать на кресло премьера, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политобозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, эта цель достижима, если протестное движение обеспечит достаточное общественное давление на действующее руководство страны.

«В противном случае, успех будет зависеть от внутривластных процессов, обусловленных внешними процессами и вызовами, с которыми столкнулась Армения. Если правящая сила осознает, что она более не жизнеспособна, отставка позволит им найти для себя пути отступления. Вероятность этого сейчас низка, но ничего не исключено», - отметил он.

У архиепископа Баграта есть существенное число сторонников, но протестному движению не удалось заручиться достаточно широкой поддержкой общества, считает Бадалян.

«Негативную роль в этом сыграла антипропаганда властей: сформировался нарратив, что архиепископ Баграт обеспечивает возвращение к власти прежней элиты и выполняет российский заказ. Эти пропагандистские тезисы властей работают не в пользу лидера протестного движения», - пояснил он.

Церковного сана архиепископа Баграта недостаточно для доверия и широкой симпатии, так как основные общественные круги оказались под влиянием провластных нарративов, добавил Бадалян.

«Архиепископ Баграт может совместить архетипы политического лидера и духовного лидера, но именно фактор политического лидера делает его более уязвимым. На этом строят антипиар, что священнослужитель не должен заниматься политикой, - а раз пошел, значит есть заговор. В то же время он понимает: чтобы добиться эффекта, нужно быть не только духовным лидером, но и стать политическим актором, только так он сможет сопоставлять интересы политических субъектов, а также экономических элит», - предположил политобозреватель.

Бадалян не считает высоким риск, что избрание архиепископа премьером сделает его зависимым от парламентской оппозиции.

«Есть иная проблема - как относится сама парламентская оппозиция к внеочередным выборам? Уверена ли, что сможет удержать свои позиции? Думаю, оппозиция осознает, что может потерять их, и это для оппозиции является неким внутренним стопором в сотрудничестве с архиепископом Багратом. Оппозиция не его видит конкурентом, она видит конкурентов в самом процессе», - полагает он.

По словам Бадаляна, архиепископ Баграт должен ставить акцент на формировании правительства технократов, а не по политическим принадлежности, продолжил политобозреватель. «В этом случае в правительстве будут представлены разные политические силы, что положительно скажется на общественном восприятии», - заключил обозреватель.

Политолог Сурен Суренянц назвал наличие у архиепископа Баграта гражданства Канады преградой для его выдвижения в премьеры. Закон запрещает лицам с двойным гражданством занимать государственные должности, напомнил он.

«Однако, на мой взгляд, эту преграду можно будет преодолеть. Для этого необходимо будет внести на голосование проект поправок в Конституцию. Такую поправку может принять парламент, не вынося проект на референдум: прецедент есть, так меняли положение о конституционных судьях», - заявил он «Кавказскому узлу».

Протестным силам нужна консолидация, которая позволит влиять на решения властей, как это было в апреле 2018 года, добавил политолог.

«Выдвижения архиепископа в премьеры,недостаточно. Движение должно сформировать цель, оформить политическую повестку, программу, тогда шансы на успех есть, но не в логике блицкрига. Нужна среднесрочная программа, которая гарантирует внеочередные выборы. Революционных решений, которые повторят 2018 год, не вижу. После войны в обществе есть фобия, что внутренние потрясения могут привести к новой агрессии против Армении», - пояснил Суренянц.

По его мнению, протестное движение не угаснет - его поддерживают тотальное недоверие к правящей силе и процесс делимитации и односторонних уступок, которое общество не признает.

«Патовая ситуация не разрешится, пока не будут проведены внеочередные выборы. И даже если Пашинян решит вновь принять участие, у него будет только административный ресурс, которого недостаточно для победы. Выборы мэра Еревана тому подтверждение», - подчеркнул политолог.

Архиепископ Баграт стал серьезным противовесом для правящей силы, а церковный сан повышает доверие к нему, добавил он.

«Он стал непререкаемым лидером оппозиции. Впервые после 2018 года кто-то смог стать весомым лидером протестного движения. Ему удалось консолидировать разные слои общества с разными политическими взглядами. У архиепископа Баграта есть харизма, он объединяет архетипы политического лидера и духовного лидера. Движение может положить начало нового консервативного течения, как это было в послевоенной Германии, когда альянс духовенства и политиков привел к формированию Христианско-демократического союза», - пояснил Суренянц.

Избрание архиепископа Баграта премьером не сделает его зависимым от парламентской оппозиции, считает политолог.

«Если импичмент удастся, это будет правительство технократов. Это позволит избежать на внеочередных выборах использование административного ресурса в пользу кого-либо. Но правильно будет добиться отставки Пашиняна и назначения внеочередных выборов», - напомнил он.

Политолог Андриас Гукасян также считает, что протестное движение должно добиваться внеочередных выборов. «Избрание премьера под давлением улицы означает, что протурецкие и пророссийские политические силы сохранят влияние в парламенте и произойдет только смена правительства. Такая модель бесперспективна, именно поэтому и не удается заручиться общественной поддержкой», - заявил он «Кавказскому узлу».

Он также напомнил, что архиепископ не может быть премьером из-за наличия второго гражданства.

«Симпатия к его личности, конечно, есть. Он человек достойный, но выборы премьера - политический важный вопрос. Симпатии не могут заменить политическую проблематику. Одно дело национальное движение за реформы, за отстранение от власти протурецких и пророссийских сил, общественность поддержит такую повестку. Но смена правительства с сохранением влияния протурецких и пророссийских политических сил у широких масс не получит отклика», - отметил Гукасян.

Если движение заявит о внеочередных выборах, вопрос выбора стратегии выйдет из-под контроля парламентских – правящей и оппозиционной – сил. «И тогда уже более широкий круг политических движений вступят в борьбу за формирование нового парламента и нового правительства. Повестка внеочередных выборов покажет также провал правящей силы. И правящая сила, и парламентская оппозиция не хотят досрочных выборов. Они понимают, что в случае досрочных выборов могут потерять то, что имеют», - заключил политолог.

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