Протестующие в Ереване добились встречи с представителями полиции

29 мая 2024, 11:53

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Департамент внутренней безопасности МВД Армении проводит около десятка расследований в связи с действиями силовиков в отношении участников протестов, сообщил протестующим глава ведомства. МВД также пообещало наказать полицейских, не пустивших Католикоса всех армян в мемориальный комплекс в Сардарапате.

Как писал "Кавказский узел", сегодня члены и сторонники протестного движения направились шествием к зданию полиции Армении. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) заявил, что намерен требовать от главы МВД объяснений действий полицейских.

27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении силовикам. Протестующие пожаловались на чрезмерное применение силы полицией. Днем ранее, 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстяна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Баграт Галстян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения, заявили участники митинга. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Протестующие дошли до здания МВД, где силовики выставили кордон в несколько рядов. Архиепископ Баграт Галстян потребовал встречи с главой МВД Армении Ваге Казаряном, однако представители ведомства сообщили, что Казарян занят и не может спуститься, передал корреспондент "Кавказского узла".

С архиепископом встретился глава Департамента внутренней безопасности МВД Вагинак Мартиросян. Он сообщил, что начато более десятка служебных расследований и уголовных дел, связанных с действиями силовиков. Глава департамента заверил, что все виновные понесут дисциплинарные наказание.

Вход в Мемориальный комплекс Сардарапатской битвы не был разрешен армянскому духовенству во главе с католикосом, так как их не было в списке участников протокольного мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. "После уточнений католикосу разрешили пройти", - пояснил Саркисян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ночь с 27 на 28 мая участники движения "Тавуш во имя родины" и Баграт Галстян провели возле мемориального комплекса Сардарапат в Армавирской области. Ежегодно 28 мая, в День Первой Республики, Никол Пашинян посещает этот мемориал, и активисты прибыли туда, чтобы не пустить Пашиняна. Однако потом стало известно, что премьер-министр не приедет в Сардарапат.

28 мая полиция "допустила святотатство", преградив путь армянскому духовенству во главе с католикосом в мемориальный комплекс памяти героев Сардарапатской битвы, заявил архиепископ Баграт Галстян.

В День Первой республики силовики, в том числе полицейский спецназ «черные береты», несколько раз попытались преградить путь Католикоса всех армян Гарегина II в Мемориальный комплекс Сардарапат памяти героев, разгромивших турецкую армию в 1918 году. Видео инцидента опубликовал телеканал "Шогакат", принадлежащий Первопрестольному Эчмиадзину, передал корреспондент «Кавказского узла».

За кадром были слышны призывы к полицейским пропустить армянского католикоса, а сами священнослужители призывали силовиков "не брать грех на душу". Несмотря на противодействие полиции, духовенство смогло преодолеть кордоны и отслужить заупокойный молебен. Инцидент в Сардарапате осудили Католикос великого дома Киликийского Арам I, ряд общественных и политических деятелей. В самом Первопрестольном Эчмиадзине грубые действия силовиков и попытку воспрепятствовать путь духовенства в комплекс назвали «очередным эпизодом позорной и антинациональной деятельности властей».

Галстян сегодня перед шествием к зданию МВД назвал инцидент политическим и заявил, что правящая сила отомстила за то, что сторонники оппозиции помешали им посетить мемориальный комплекс Сардарапатской битвы. "Это отражение взглядов правящей силы к армянским национальным ценностям, к церкви и нашей жизни в целом", - сказал журналистам архиепископ, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

От здания МВД сторонники протестного движения направились шествием по ереванским улицам, анонсировав акцию протеста у здания парламента, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия кабмину.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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