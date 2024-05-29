Активисты в Ереване направились шествием к зданию полиции

29 мая 2024, 10:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены и сторонники протестного движения направились к зданию полиции Армении с требованием объяснить чрезмерную жесткость при задержаниях участников протестов против политики властей.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении силовикам. Протестующие пожаловались на чрезмерное применение силы полицией.

Днем ранее, 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали лидера движения "Тавуш во имя родины", архиепископа Тавушской епархии Баграта Галстяна (упоминается в СМИ также как Галстанян), который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Баграт Галстян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения, заявили участники митинга. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Активисты движения "Тавуш во имя родины" во главе с Багратом Галстяном сегодня начали шествие к зданию полиции Армении. Перед этим сегодня утром на встрече с жителями во дворе церкви Святой Анны архиепископ заявил о "зверствах полицейских" два дня назад на митинге в Ереване.

"К сожалению, полицейский, который должен быть защитником наших прав, стал исполнителем чьих-то капризов... Полицейские ставят себя выше закона, терроризируя людей, избивая их", - цитирует архиепископа "Новости-Армения".

Галстян пояснил, что решил "отправиться в МВД и потребовать объяснения всему произошедшему". "А заодно разобраться, был ли этот приказ отдан министром Ваге Казаряном, или ему самому был дан такой приказ. Я очень хорошо знаю Ваге Казаряна и собираюсь получить ответ от моего уже бывшего друга", - приводит его слова News.am.

Напомним, 9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия кабмину.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.