Участники акции протеста в Ереване. 27 мая 2024 г. Скриншот видео Известия https://iz.ru/1702606/2024-05-27/politciia-armenii-zaderzhala-137-uchastnikov-aktcii-protesta-v-erevane

27 мая 2024, 10:19

Протестующие в Ереване пожаловались на чрезмерное применение силы полицией

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Полицейские участки Еревана переполнены задержанными на массовых акциях протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. Силовики применяют чрезмерную силу к протестующим, в частности, около офиса "Дашнакцутюна" избит депутат Ашот Симонян, сообщили активисты.

Как информировал "Кавказский узел", МВД Армении сегодня сообщило, что в ходе массовых акций протестов против делимитации армяно-азербайджанской границы задержаны не менее 137 человек.

Участники акции протеста 26 мая поддержали лидера Движения "Тавуш во имя родины" Баграта Галстяна. После его выступления собравшиеся скандировал: "Никол, уходи". "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

В ходе массовых акций протеста за неподчинение полиции задержаны 196 человек, передал сегодня Aysor.am со ссылкой на МВД Армении.

В другом сообщении издание отметило, что силовики собрались сегодня у входа в офис "Дашнакцутюн" и избили депутата парламента Ашота Симоняна. Далее он был доставлен в полицейский участок.

Активисты, задержанные на акциях протеста, сообщают, что полицейские отделения переполнены людьми. Из-за этого задержанных перевозят из одного отделения полиции в другое, в поисках свободных мест, привел сегодня News.am сообщение движения "Во имя Родины".

Активисты пожаловались, что силовики проявляют жесткость по отношению к протестующим. В частности, сотрудники подразделения "красные береты" задержали родителей и родственников погибших военнослужащих, блокировавших перекрёсток улиц Маштоца – Саят – Нова в Ереване, отметило издание.

Напомним, в Армении массовые протесты начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села", "Три участника протестных акций арестованы в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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