Число задержанных на акциях протеста в Армении возросло до 137

27 мая 2024, 09:25

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Число задержанных на акциях протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы увеличилось до 137, сообщило МВД Армении. В Ереване требующие отставки премьер-министра активисты блокировали еще несколько улиц.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром в Армении начались акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. МВД страны сообщило, что за неподчинение полиции задержаны не менее 67 человек.

26 мая в Ереване на площади Республики лидер движения архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об акции протеста.

Число подвергнутых приводу участников акций неповиновения достигло 137 человек, информировало МВД Армении, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Участники протестного движения "Тавуш во имя родины", требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, продолжают перекрывать улицы в Ереване. Активисты перетаскивают на проезжую часть улиц городские скамейки, мусорные баки, мешки, наполненные разными предметами, таким образом, блокируя движение транспорта.

Дороги остаются перекрытыми, пока полицейские силы не прибывают на место и в отдельных случаях сами перетаскивают мусорные баки, чтобы разблокировать движение на улицах Еревана. Силовики также призывают участников протеста не портить государственное имущество.

В акциях неповиновения участвует и сам лидер Движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстян, который своей машиной перекрыл улицу Абовяна возле церкви Святой Анны, передал корреспондент "Кавказского узла".

На центральных улицах Еревана также проходит шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, отметил сегодня 7or.am.

Напомним, члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" провели 26 мая митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал Пашиняна уйти в отставку. Активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры.

"Кавказский узел" также писал, что массовые протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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