Жители Еревана назвали мотивы участия в протестном движении

27 мая 2024, 03:57

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Сейчас решается судьба Армении как независимого государства, общество должно объединиться, пассивность приведет к потере государственности, заявили "Кавказскому узлу" участники митинга в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" вышли на митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. При этом активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры Армении. Галстян также призвал соратников собраться на очередную акцию неповиновения сегодня.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Участник акции протеста, которая прошла в Ереване 26 мая, Ишхан Геворкян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знаком с архиепископом Багратом задолго до протестного движения. «Я ему доверяю и буду поддерживать столько, сколько хватит у меня сил. Его требования справедливые. Я не согласен, чтобы кромсали Армению, не смирюсь, чтобы у людей отнимали дома и земли и передавали Азербайджану. Я не хочу быть униженным», - назвал он мотивы, которые побудили его принять участие в митинге.

Геворкян считает, что власти обманывают общество. «Армения все уменьшается, а армянские парни погибают. Ожидаю, что мы придем в чувство, унижения и смерть прекратятся, а всем несправедливостям будет дана оценка», - пояснил Геворкян.

По его мнению, общество должно объединиться. «В противном случае, Азербайджан нас «объединит» на дороге депортации, как это было в Арцахе (Нагорном Карабахе). У нас есть шанс избежать судьбы Арцаха (Нагорного Карабаха). Армения сейчас в том же положении, что Арцах (Нагорный Карабах) в 2021 году», - полагает он.

Если не предпринять меры сейчас, то в Армении не останется ни одного армянина, добавил участник митинга. «В нас пытаются убить человека, чтобы мы не стремились защитить себя, свои дома. Жители Киранца, когда сдавали Арцах (Нагорный Карабах), были безразличны. Теперь очередь дошла до них. Если мы будем безразличны, очередь дойдет до каждого из нас», - подчеркнул Геворкян.

Асмик Арутюнян принимает участие в митинге, так как «не хочет, чтобы ее отчизну кромсали. «Я пожилая [женщина] и хочу своим пятерым наследникам оставить достойную отчизну», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Мы должны разъяснить людям, которые ведут страну к катастрофе, что они неправы

По ее мнению, протестное движение – один из этапов борьбы. «Сказать, что мы сегодня добьемся своей цели, было бы фантастикой. Но сегодня мы в том положение, когда должны разъяснить людям, которые ведут страну к катастрофе, что они неправы, что не могут по-своему желанию уничтожить страну, что столько людей против этого», - отметила участница акции.

Она считает, что нужно верить в успех протестного движения. «Иначе, что я отвечу моим детям и внукам? Что они должны жить, склонив голову перед турками? Эта борьба не прекратится, так как турки бояться даже одного армянина. Потому что он будет требовать восстановить свои попранные права как Армении, так и нашей исторической родины», - пояснила Арутюнян.

Участник митинга, не пожелавший назваться, принял в нем участие, так как «желает, чтобы движение победило». «Подумали [с супругой], что наше скромное участие содействует этому. Ожидаем, что предатели уйдут и будут, по возможности, наказаны», - заявил он корреспонденту «Кавказского узлу».

По его мнению, для достижения цели нужно единение. «Нужно сформировать национальные власти, как бы это ни было сложно. Я считаю себя представителем церкви и надеюсь, что церковь, с Божьей помощью, сможет объединить и стать национальной властью», - отметил он.

Сторонник протестного движения считает, что правительство Пашиняна служит интересам Азербайджана. «Можем сказать, что у нас нет государства. Руководитель страны – назир-везирь Алиева. Если хотим, чтобы у нас было государство, должны объединиться именно вокруг идеи сохранения государственности. Если есть какие-то возвышенные стремления, затруднюсь сказать, что может стать поводом для объединения. Наивысшая цель для народов – это наличие государственности, которой сейчас у нас нет. Если мы не добьемся успеха, мы потеряем государственность. Сейчас де-юре у нас есть государство, но де-факто его нет. А если не добьемся успеха, и вовсе не будет», - заключил он.