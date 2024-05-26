26 мая 2024, 23:08
Архиепископ Галстян призвал продолжить протестные акции в Ереване
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Лидер протестующих в Армении архиепископ Баграт Галстян призвал соратников собраться на акции неповиновения на Площади Республики с 8 утра 27 мая.
Как писал "Кавказский узел", сегодня члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" вышли на митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. При этом активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры Армении.
10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.
Сегодня участники митинга "Движение во имя Тавуша" шествием от Площади Свободы дошли до резиденции премьер-министра Армении, где их встретили полицейские силы. Протестующие требовали встречи с Николом Пашиняном, передает корреспондент "Кавказского узла".
Архиепископ Баграт Галстян обратился к Пашиняну с требованием "либо выйти к народу, либо впустить к себе для обсуждения ряда вопросов". Он добавил, что люди останутся у резиденции премьера, пока каким-то образом им не ответят по поводу требования встречи с Пашиняном.
Спустя время Баграт Галстян заявил, что "больше возле резиденции им нечего делать, Никол Пашинян в любом случае вынужден будет с ними встретиться, либо ему нужно будет передвигаться на самолете или вертолете". При это он призвал протестующих выйти на Площадь Республики для обсуждения действий в рамках акций неповиновения с 8.00 по местному времени (7.00 по мск) 27 мая.
Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.
Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"