Участники митинга в Ереване потребовали отставки Пашиняна

26 мая 2024, 17:31

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Члены протестного движения и их сторонники собрались на площади Республики в Ереване и призвали премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) запланировал на 26 мая "большой митинг", на котором будет представлена дорожная карта борьбы противников Никола Пашиняна.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

На митинге, который начался сегодня на площади Республики в Ереване, Баграт Галстян призвал премьер-министра уйти в отставку. "Если каждый из этих людей имеет для вас какое-то значение, подайте в отставку. Это последний шанс пойти цивилизованным путем, и ваш последний шанс, на который у вас мало времени", - приводит его слова News.am.

Перед митингом сотни молодых людей, сторонников движения «Тавуш во имя родины», провели шествие по главному проспекту Еревана к площади Республики, пишет издание.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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