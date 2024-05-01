Жители Армении перекрыли трассу Спитак - Ванадзор

01 мая 2024, 13:10

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Участники акции солидарности с жителями приграничной Тавушской области Армении перекрыли автодорогу Спитак - Ванадзор.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. 28 апреля протестующие перекрыли дороги Мартуни - Варденис, Ереван - Гюмри, автотрассу у города Ехегнадзор и трассу Армавир - Ереван.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить граница в Тавушской области, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. 26 апреля они отказались разблокировать трассу по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и силовиками. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

Жители Армении перекрыли дорогу Спитак - Ванадзор в знак солидарности с сельчанами Тавушской области, сообщает сегодня Yerevan Today.

На кадрах видео, которым проиллюстрирована публикация, видно несколько десятков мужчин посреди загородной трассы. На проезжей части стоят автомобили, видна очередь машин в обе стороны. Люди, перекрывшие дорогу, эмоционально спорят с сотрудниками полиции.

Один из протестующих пояснил полицейским и другим собравшимся, что люди выступают на стороне жителей Тавушской области, сообщает News.am. "Вы в курсе того, что творится в Тавуше? Народ, вы понимаете, что творится в нашей стране?" – приводит издание его слова.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

Напомним, причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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