Противники делимитации границы начали акцию протеста в Сардарапате

28 мая 2024, 09:28

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Сторонники и члены движения "Тавуш во имя родины", выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, начали на территории Сардарапата акцию протеста, чтобы воспрепятствовать премьер-министру Николу Пашиняну посетить сегодня мемориальный комплекс по случаю Дня Первой Республики.

Как информировал "Кавказский узел", 27 мая в Ереване прошли массовые акции протеста, участники которых потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а также остановить делимитацию армяно-азербайджанской границы. По данным МВД, за неподчинение полиции были задержаны не менее 226 участников акций протеста.

26 мая члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" провели митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет на эту тему.

Участники движения "Тавуш за Родину" провели минувшую ночь возле мемориального комплекса Сардарапат в Армавирской области. Там же находится Баграт Галстанян. 28 мая, в День Первой Республики, премьер-министр Никол Пашинян ежегодно посещает мемориал Сардарапат. Активисты прибыли на его территорию, чтобы воспрепятствовать Пашиняну, передал сегодня News.am.

Однако по информации источника Пашинян сегодня не приедет в Сардарапат, отметило издание.

Видеотрансляцию о происходящем на территории мемориального комплекса Сардарапат ведет издание Aysor.am. На кадрах показано большое скопление людей, видны флаги Армении, показан Баграт Галстанян. Он обращается к собравшимся и те аплодируют ему. Ситуация в целом спокойная.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля Азербайджан и Армения договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий. При этом опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что предпосылкой протестов является то, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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