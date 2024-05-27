Около 230 человек задержано на акциях протеста в Ереване

27 мая 2024, 11:48

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За неподчинение полиции в Ереване задержаны 226 участников массовых акций протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня МВД Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром в Ереване возобновились массовые акции протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, МВД заявило о задержании, как минимум, 137 человек. Активисты пожаловались, что полицейские применяют по отношению к протестующим чрезмерную силу.

"Власти ведут страну к катастрофе", – заявили участники протестной акции, которая прошла в Ереване 26 мая. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет на эту тему.

Число задержанных участников протестных акций в Ереване достигло 226. Все они доставлены в полицейские участки за нарушение статьи 182 КоАП Армении "Неподчинение законному требованию полицейских", заявило МВД Армении, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство отметило, что в Ереване нет заблокированных улиц.

Акции протеста проходят в Ереване согласно намеченному плану, заявил глава движения "Тавуш во имя родины" Баграт Галстян. "Все протекает хорошо, ждем свежих данных о результатах протестов, о дальнейших действиях сообщим народу", – сказал Галстян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 26 мая члены и сторонники протестного движения "Тавуш во имя родины" провели митинг в Ереване. Лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. Активисты протестного движения назвали Галстяна своим кандидатом в премьеры.

В Армении массовые акции протеста начались после того, как 19 апреля Баку и Ереван договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий. При этом опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее отметили, что предпосылкой протестов является то, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

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