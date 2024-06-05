Галстанян озвучил задачи временного правительства Армении

05 июня 2024, 07:40

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Временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина Армении, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения, заявил соратникам лидер протестного движения Баграт Галстанян.

Как писал "Кавказский узел", сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном c 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. 4 июня омбудсмен Армении отказалась от публичной встречи с активистами для обсуждения нарушений прав людей, участвующих в акциях протеста. После этого демонстранты обвинили ее в игнорировании важных проблем.

Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

4 июня на собрании протестующих во дворе церкви Святой Анны в Ереване Баграт Галстанян, подводя итоги дня, обозначил функции будущего временного правительства.

По его словам, это должно быть правительство "примирения на всех уровнях". Кроме этого, как отметил Галстанян, переходное правительство будет регулировать отношения с внешним миром и давать оценку ситуации, чтобы добиться того, чтобы страна сохранила свой курс "во всей этой геополитической ситуации".

Это правительство не будет участвовать во внеочередных выборах, чтобы не подрывать принцип справедливости

Переходное правительство также займется подготовкой к внеочередным выборам, добавил архиеписком. "Это правительство не будет участвовать во внеочередных выборах, чтобы не подрывать принцип справедливости", - подчеркнул он.

9 мая активисты движения "Тавуш во имя родины" во главе с Галстаняном провели переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия действующему кабмину.

О составе нового правительства пока рано говорить, поскольку эти люди "сразу становятся мишенью", и оппоненты активистов начнут "поочередно уничтожать этих людей", заявил Галстанян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Относительно состоявшегося шествия к офису омбудсмена Баграт Галстанян заявил, что этот институт должен служить народу, однако не выполняет свои обязательства. "Очень важно это зафиксировать, чтобы все знали, в какой катастрофической реальности мы пребываем, когда эти люди являются нашими руководителями", - отметил архиепископ.

Галстанян вновь обратил внимание на действия полицейских в отношении демонстрантов и призвал адвокатов добиться того, чтобы применившие насилие к активистам полицейские были осуждены.

Архиепископ отметил, что 9 июня планирует проведение митинга, и это, по его словам, станет "важной вехой для завершения программы данного этапа" протестного движения.

Власти Армении прибегают к манипуляции, обвиняя Баграта Галстаняна в связях с Кремлем, чтобы сдержать рост протестных настроений в обществе, заявили политолог Андриас Гукасян и политобозреватель Акоп Бадалян.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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