Омбудсмен Армении отказалась от публичной встречи с оппозицией

04 июня 2024, 12:50

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Уполномоченная по правам человека Армении Элинар Варданян отказалась от публичной встречи с противниками делимитации армяно-азербайджанской границы, чтобы обсудить с ними нарушения прав людей, участвующих в акциях протеста. После этого демонстранты обвинили ее в игнорировании важных проблем.

Как информировал "Кавказский узел", члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины", выступающие против делимитации армяно-азербайджанской границы, сегодня собрались около офиса омбудсмена и призвали его отреагировать на нарушения прав людей, участвующих в акциях протеста.

Противники делимитации границы требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее они выбрали кандидатом в премьеры лидера движения "Тавуш во имя родины" архиепископа Баграта Галстаняна.

Сегодня во время акции протеста около офиса омбудсмена Армении Элинар Варданян лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян заявил, что омбудсмен должен защищать права человека, а не действовать в угоду властям.

"Мы не услышали оценку омбудсмена, когда 30-40 силовиков избивали депутата, когда преградили путь армянскому католикосу, когда избивая, арестовывали участников акции. Какой была оценка, когда лишали собственности жителей армянского Киранца? Разве это не нарушение прав человека?" – задался вопросом Галстанян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Если омбудсмен откажется от встречи с протестующими, это означает, что он служит не защите прав человека, а является звеном пропаганды властей, заявил также лидер движения "Тавуш во имя родины".

Интервью Галстаняна журналистам привел сегодня в прямом эфире News.am.

Силовики применяют непропорциональную силу, но омбудсмен не отреагировала

В игнорировании нарушений прав человека обвинила омбудсмена бывшая руководитель постоянной парламентской комиссии по защите прав человека Элинар Варданян. "Силовики в ходе акций протеста применяют непропорциональную силу, но омбудсмен никак не отреагировала. Не только группа оперативного реагирования офиса омбудсмена позволяет судить о деятельности защитника прав человека. Отдельное подразделение, как бы эффективно ни работало, не может не оправдывать бездействие самого омбудсмена", – сказала Варданян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен также не дает оценку уголовным делам, которые фабрикуют власти против сторонников оппозиции, добавила она.

"В частности, накануне сразу после освобождения был арестован сторонник протестного движения Гнел Петросян. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве на основании лишь показания одного полицейского. Будто бы Петросян ударил силовика по щиту. Получается, что кусок железа намного важнее, чем человек. Когда плюют на человека, как это сделал спикер парламента, это не хулиганство, а удар по щиту – хулиганство", – заявила Варданян.

Общественность утратила доверие к институтам демократии

В Армении государственные институты не действуют и нелегетимны, заявил в ходе акции активист протестного движения, лидер партии "Демократическая консолидация" Сурен Петросян.

Легитимность государственным институтам придает их эффективность, отметил он.

"Власти заявляют о бастионе демократии, но это далеко от истины. Важный компонент легитимности – общественная поддержка. Легитимны не только личности, но и институты, которым общественность не доверяет, так как они не действуют. Демократия – не только ответственность, но и подотчетность. Государственные институты обязаны быть подотчетными. Но они не только не подотчетны, но и предвзяты в своих действиях", – заявил активист, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

К протестующим вышел пресс-секретарь офиса омбудсмена Артур Асланян. Он сообщил, что омбудсмен готова принять группу из четырех человек. На предложение участников акции провести встречу в присутствии журналистов, пресс-секретарь отказался. Он также заявил, что офис омбудсмена отреагирует на вопросы, которые озвучила в ходе акции оппозиция.

Баграт Галтанян отказался от встречи с омбудсменом. Он отметил, что встреча будет целесообразна хотя бы в присутствии сотрудников одного СМИ, на выбор омбудсмена. "Это позволит обеспечить прозрачность беседы", – подчеркнул лидер движения "Тавуш по имя родины".

Без публичности встреча омбудсмена и оппозиции не имеет смысла

Было бы правильней, чтобы омбудсмен спустилась к манифестантам, однако она ставит условие, что встретится с группой из четырех человек, притом без СМИ, отметил депутат фракции "Айастан" Гарник Даниелян.

По его словам, это свидетельствует о предвзятости омбудсмена. "Мы не пришли посидеть за чашечкой кофе. Без представителей СМИ встреча теряет свой смысл", – сказал Даниелян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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