Армянские правозащитники раскритиковали силовиков за аресты задержанных

03 июня 2024, 18:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Армении практикуют безосновательные аресты задержанных на акциях протеста, чтобы запугать сторонников оппозиции, но этим нарушают права людей, указали юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны. Сегодня силовики освободили 27 активистов, которые были задержаны у здания МИД.

Сегодня члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" на акции протеста у здания Следственного комитета Армении потребовали освободить всех задержанных активистов. Не добившись встречи с представителями Следственного комитета, протестующие направились шествием обратно, к Церкви Святой Анны.

Освобождены все задержанные 31 мая на акции протеста у МИД Армении, сообщило на своей странице в Facebook* движение "Тавуш во имя родины", публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Это была целенаправленная попытка изоляции сторонников протестного движения

Ранее армянские адвокаты, входящие в "Инициативу пяти правозащитников", сообщили, что никому из задержанных не предъявили обвинения. "Всех их должны освободить из СИЗО по истечению 72 часов. Сроки для каждого из них истекают с 15.30 до 17.00 [3 июня]", - заявили адвокаты.

Адвокат Вараздат Арутюнян, входящий в "Инициативу пяти правозащитников", пояснил, что среди задержанных есть и священнослужители. "В частности, был задержан дьякон Грайр Акопян. Это была целенаправленная попытка изоляции сторонников протестного движения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Задержания дольше 60 часов – попытка устрашения

В свою очередь адвокат Араик Папикян указал, что всех задержанных должны были освободить еще минувшей ночью. "В четыре часа ночи всех должны были освободить, но из вредительства держат до последней секунды. Закон регламентирует, что если в течение 60 часов не предъявляют обвинение, то ходатайствовать в суде об аресте уже не будут. Это золотое правило. Задержания дольше 60 часов – попытка устрашения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, у следствия есть кадры, свидетельствующие о провокации в отношении протестующих. Однако силовики не станут их публиковать, отметил адвокат. "СМИ, как правило, работают в гуще событий, у них нет кадров заднего плана. А вот у силовиков эти кадры есть - с видеокамер внешнего наблюдения, которые установлены на правительственных зданиях. Но своих же провокаторов они не станут светить", - пояснил Папикян.

Наносили удары, приговаривая: "Это святой отец, бей"

Дьякон Даниел Геворкян рассказал, что получил травмы при задержании у здания МИД Армении, а в полицейском участке его продержали три часа, после чего на машине скорой помощи перевезли в больницу. "Наносили удары, приговаривая: "Это святой отец, бей". Они не отличают церковные саны. Не мог представить, что в Армении могут поднять руку на священнослужителя", - сказал Геворкян корреспонденту "Кавказского узла".

Даже если демонстранты нарушают общественный порядок, это не дает силовикам права на противоправные действия, заметил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "Силовики обязаны изолировать нарушителя, обеспечивая мирный процесс акции. Вся проблема в отсутствии профессионализма у полиции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В каждом случае следствие должно обосновать преступления задержанных, и только тогда имеет право применить 72-часовой арест, добавил правозащитник. "Прежде применяли административный арест на 10-15 суток. Эту практику искоренили. К практике 72-часовых арестов силовики прибегают для давления и запугивания участников акции, что недопустимо. Отдельные случаи нарушения общественного порядка есть, но по каждому случаю должны быть обоснования [задержания], а не самовольная интерпретация", - отметил Сакунц.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц согласна с мнением, что власти пытаются оказать давление на сторонников оппозиции. "Закон регламентирует 72 часа для обоснования ареста. Но по факту власти используют эту возможность для устрашения. Вернулись к той практике, которая была прежде. И это не только по части 72-часовых арестов, но и заключения под стражу на месяц или два", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница назвала регрессом в сфере прав человека практику арестов, задержаний, в том числе на три часа за неподчинение полиции. "Не за горами время, когда начнут арестовывать и сажать по фальсифицированным делам", - добавила она.

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.