Освобождены задержанные на акции протеста в Ереване

03 июня 2024, 16:40

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Силовики освободили 27 активистов, задержанных на акции протеста около здания МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

Сегодня члены и сторонники движения "Тавуш во имя родины" на акции протеста в Ереване потребовали освободить всех задержанных активистов, выступающих против делимитации армяно-азербайджанской границы. Не добившись встречи с представителями Следственного комитета, протестующие направились шествием обратно, к церкви Святой Анны.

27 активистов, которые были задержаны у здания МИД во время протестной акции, освобождены, их встретили депутаты парламента Армении, сообщает движение "Тавуш во имя родины", публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Шествие активистов от здания Следственного комитета к церкви Святой Анны завершилось. Архиепископ Баграт Галстанян анонсировал собрание во дворе церкви, на котором активисты подведут итоги сегодняшних действий и обсудят дальнейшие шаги.

Напомним, 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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