Силовики пресекли поджог постройки на отошедшей Азербайджану части Киранца

24 мая 2024, 19:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы недвижимости в селе Киранц не хотят оставлять дома и магазины Азербайджану, силовики пресекли попытку поджога имущества, но не стали мешать их сносу, рассказал оппозиционный депутат Гарник Даниелян. В селе был только один поджог строений, пожарные потушили огонь, сообщил староста Киранца.

Как писал "Кавказский узел", сегодня армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Охрана участка границы у армянского села Киранц в течение двух месяцев будет осуществляться "по переходной схеме", сообщили представители властей.19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. 22 мая дорога в Киранц была разблокирована.

В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

В Киранце силовики пресекают попытку поджога имущества, но не мешают их сносу, рассказал "Кавказскому узлу" депутат фракции "Айастан" Гарник Даниелян.

Он отметил, что один из жителей попытался поджечь свой дом, но после вмешательства силовиков, пожарные погасили огонь. По его словам, в селе дежурят полиция и пожарные. "Опасности, что огонь мог перекинуться на соседние дома, не было", подчеркнул он.

Полиция среагировала, оттеснив селян, после чего подъехала пожарная машина, огонь был потушен

Глава села Киранц Камо Шагинян пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что был зафиксирован один случай поджога имущества. По его словам, владелец одного из сельскохозяйственного угодья попытался поджечь пристройку и изгородь, ограждающую участок. "Полиция среагировала, оттеснив селян, после чего подъехала пожарная машина, огонь был потушен", - отметил он.

Помимо строений под контроль Азербайджана перейдут и сельскохозяйственные угодья, добавил оппозиционный депутат. "При этом пока неясно, сколько составит компенсация, как она будет рассчитана", - подчеркнул Даниелян.

Он также отметил, что под контроль Азербайджана перейдет также участок дороги с мостом, который ведет в Киранц."Альтернативная дорога есть. Правда, она грунтовая, но ведутся работы по расширению и асфальтированию", - пояснил депутат.

20 мая жители Киранца пожаловались на дефицит продуктов из-за перекрытия силовиками дороги в село. В Киранце началась подготовка к строительству объездной дороги, рассказали сельчане. Вопрос завоза продуктов в село решен, сообщила 21 мая журналистка Ани Геворгян.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Тавушской области, а затем и в других регионах Армении начались акции протеста.

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание участков линии границы между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за ситуации с границей, начали акции неповиновения. Протестное движение при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, способно привести к отставке Пашиняна, указали 13 мая армянские аналитики.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.