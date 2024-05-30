30 мая 2024, 04:05

Правозащитники осудили насилие над демонстрантами в Ереване

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Действия манифестантов не могут быть оправданием для противоправных деяний силовиков, заявили представители правозащитных и общественных организаций. Глава МВД Армении отказался встречаться с архиепископом Багратом Галстаняном и его сторонниками, которые требовали объяснений от главы ведомства в связи с жесткими задержаниями оппозиционеров 27 мая. 

Как писал "Кавказский узел", 29 мая члены и сторонники протестного движения направились шествием к зданию полиции Армении. Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстян (упоминается в СМИ также как Галстанян) заявил, что намерен требовать от главы МВД объяснений действий полицейских. Демонстранты добились встречи с представителями полиции. 

27 мая на акциях протеста в Ереване 226 человек были задержаны по обвинению в неподчинении силовикам. Протестующие пожаловались на чрезмерное применение силы полицией. Днем ранее, 26 мая, участники митинга в Ереване поддержали Галстяна, который призвал премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

Сторонники протестного движения во главе с архиепископом Багратом Галстаняном 29 мая не добились встречи с главой МВД Армении. Они на некоторое время заблокировали въезд в здание МВД Армении, но впоследствии разблокировали его, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала 168.am.

Архиепископ Баграт потребовал встречи с главой МВД Ваге Казаряном, однако министр отказался выйти к протестующим, предложив лидеру протестного движения встречу один на один. Шеф полиции Арам Ованнисян, выйдя к протестующим, обвинил оппозицию в препятствии работе МВД, хотя и заявил о готовности выслушать требования сторонников движения. В ответ архиепископ Баграт объявил, что участники требуют встречи с главой МВД.

Лидер протестного движения вновь протребовал привлечь к ответственности силовиков, применивших насилие к демонстрантам, в том числе депутата от фракции «Айастан», а также расследовать действия полицейских, преградивших путь армянскому духовенству во главе с католикосом в Мемориальный комплекс Сардарапатской битвы. Впоследствии архиепископ Баграт отметил, что акция принесла определенный результат, хотя протестующие и не добились встречи с Казаряном: по его словам, министр не поехал в парламент для участия в слушаниях по выполнению бюджета из-за блокировки здания МВД, его заменила заместитель.

Пять армянских правозащитных и общественных организаций осудили неправомерное применение силы полицией против демонстрантов в ходе акции оппозиции 27 мая. У офиса АРФ «Дашнакцутюн» полиция применили силу к активистам в том числе к депутату армянского парламента, отмечается в заявлении, распространенном 29 мая. По мнению правозащитников, МВД должно прояснить основания и цели скопления полицейского спецназа у офиса политический силы.

«Полиция продолжает порочную практику применения неправомерной силы, незаконных задержаний и нарушений права на свободу собраний. Все это следствие безнаказанности правоохранительной системы. Эта политика привела к тому, что насилие стало основным инструментом действия полиции», - говорится в документе.

Правозащитники напомнили, никто не имеет право ограничить право граждан на свободу собраний и мирное изъявление своей позиции. «Даже если демонстранты нарушают общественный порядок, а их действия недостойны и провокационны, полиция уполномочена действовать исключительно в рамках закона, и обязана предпринять меры для изоляции конкретных лиц и обеспечения мирного хода акции протеста. Действия манифестантов не могут стать оправданием противоправных деяний силовиков», - сказано в заявлении.

Авторы заявления потребовали от Генпрокуратуры Армении и Следственного комитета Армении провести независимое расследование и привлечь к ответственность полицейских в случае нарушения прав человек, унижения достоинства и истязаний. «МВД обязано незамедлительно уволить тех полицейских, уличенных в применении силы и насилия, попирания права манифестантов», - подчеркнули правозащитники.

Соблюдение принципа превосходства прав человека и равенства перед законом позволит в условиях общественного и политического столкновения предотвратить дальнейшую эскалацию, а также действия, которые приводят к напряженности и разжиганию розни, отмечается также в документе. Заявление подписали Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Антикоррупционный центр Transparency International, общественная организация «Защита прав без границ», Фонд развития и защиты прав и Фонд развития демократии.

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Примечание:

"Правозащитники осудили нападения на журналистов в Армении", "12 активистов задержаны на акциях протеста в Армении", "Участник протестов в Армении задержан по делу о нападении на полицейского". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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