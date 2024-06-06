Юристы поставили под сомнение правомерность преследования участников акции у МИД Армении

06 июня 2024, 00:50

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Суд арестовал четырех из пяти фигурантов дела о стычках во время акции у здания МИД Армении, пятый обвиняемый пока не задержан. Следствию будет сложно доказать факт хулиганства в ходе акции, такие действия часто провоцируют сами силовики руками внедренных провокаторов, чтобы иметь повод разогнать протест, напомнили юрист-международник Ара Казарян и правозащитница Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", по делу о хулиганстве во время акции у министерства иностранных дел Армении проходят пять человек. Двое из них, включая Гнела Петросяна, который ударил ногой по полицейскому щиту во время акции у МИД Армении, были арестованы 4 июня, еще один отправлен под домашний арест. Также суд в Ереване арестовал четвертого обвиняемого, сторонника движения "Тавуш во имя родины" Гагика Амбарцумяна на месяц и запретил свидания с ним.

31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

Следствие установило пока лишь четырех из пяти обвиняемых по делу о хулиганстве во время акции у здания министерства иностранных дел Армении. Четверым активистам суд избрал меру пресечения, еще один пока не задержан, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Меликян.

Он пояснил, что сторонники протестного движения Гнел Петросян и Гагик Амбарцумян были арестованы на месяц. "Жору Аветисяна суд арестовал на два месяца. Еще одного фигуранта дела Месропа Есаяна суд отправил на два месяца под домашний арест. В деле есть еще один фигурант, однако его пока не идентифицировали", - отметил адвокат.

Меликян также отметил, что Гнел Петросян - единственный, кто был в числе арестованных в ходе акции у МИД Армении. "И он единственный, кого не освободили. Формально на бумаге его освободили, но из СИЗО его отвезли в Следственный комитет, где предъявили обвинение, а суд отправил под арест. Остальные трое были арестованы уже потом", - рассказал он.

По словам адвоката, на кадрах, опубликованных следствием, не видно, как Гнел Петросян наносит удар ногой по полицейскому щиту. У следствия есть кадры с тремя другими обвиняемыми, на записи они бросают файеры, добавил Меликян.

Уголовное дело против участников акции у здания МИД он назвал примером репрессий с целью запугать оппозиционеров и не допустить роста протестного движения. "Ни один полицейский, который избивал манифестантов, унижал достоинство, ставя ногу на лицо, не привлечен к ответственности. Вместо этого власть дает указания арестовать, например, юношу, швырнувшего файер", - заявил он.

Задержанные принадлежат к разным социальным группам, отметил Меликян, отказавшись детальнее раскрывать личные данные своих подзащитных в связи с защитой права на неприкосновенность частной жизни.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян подтвердил, что четверо фигурантов дела о стычке у МИД Армении арестованы. "Трое заключены под стражу, еще один отправлен под домашний арест. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию пятого фигуранта дела", - заявил он "Кавказскому узлу".

Удар по полицейскому щиту не может быть составом уголовного преступления, тем более если в основу обвинения легли показания одного свидетеля, подчеркнул юрист-международник Ара Казарян.

"Есть прецедент ЕСПЧ, что показания одного свидетеля не могут стать основанием для ареста, тем более если тот, кто дал показания, является и пострадавшим. Доказательная база очень слабая, скорее всего человека оправдают", - заявил он "Кавказскому узлу".

В то же время Казарян отметил, что следствию будет очень сложно доказать факт хулиганства в ходе акции протеста. Он напомнил, что важными признаками хулиганства являются проявление грубого неуважения к общественному порядку и попытка показать свое превосходство.

"Этого в ходе акции не может быть априори. Если в ходе акции протеста манифестанты сопротивляются задержанию, это не означает, что участник акции ставил целью нарушить общественный порядок. Это надо учесть. Кроме того, уличный протест не может повлечь уличное хулиганство. В моей практике есть прецедент, когда представитель Армении в ЕСПЧ заявил, что митинг нарушает общественный порядок из-за повышенного шума, на что ЕСПЧ заметил, что сложно представить акцию, в ходе которой ее участники не будут скандировать, свистеть или дудеть. В ходе акции определенное нарушение общественного порядка может быть, другое дело, что необходимо следовать социальным нормам. Кроме того, у хулиганства должны быть два признака, объективный и субъективный. Первое – это определенные преступные действия, второе – насколько преднамеренные эти действия были. В ходе акции стоит задача привлечь внимание к острым проблемам, это уже говорит об отсутствии субъективного признака. Демонстрант реализовывает политическое право и не ставит целью нарушить общественный порядок", - пояснил юрист-международник.

Важно также понять, насколько законными были требования полиции, которым протестующие не подчинились.

"Если манифестант сопротивляется и даже наносит удары полицейскому, это не является преступлением, если действия полиции неправомерны. А вот если требование законны, но участники акции не подчиняются, полиция вправе применить спецсредства и физическую силу при задержании. Эти положения регламентирует закон о полиции", - указал Казарян.

Он привел в пример перекрытие уличного движения во время акций гражданского неповиновения. По словам юриста, такие действия незаконны, но полиция обязана, озвучив требования, дать разумное время на их выполнение.

"К сожалению, у нас блокировка улиц стала нормой, но это неправомерно и незаконно. При требовании полиции улицу должны разблокировать. Другое дело, что перекрывают движение, если акция масштабная, но и в этом случае, если это шествие, то должно быть обеспечено движение транспорта по одной полосе. И если это акция, то она должна проходить в разумный срок", - сказал юрист-международник.

Когда полиции изначально ставит целью пресечь акцию протеста, манифестанты вправе сопротивляться, однако это не может быть физическое насилие, считает Казарян. "Полиция часто прибегает к практике внедрения провокаторов. Эти действия незаконны. Силовики обязаны изолировать провокаторов, нарушителей порядка проведения акции. Международное право запрещает оперативную работу в ходе акций. Недопустимо также участие силовиков в штатском, это также нарушает право на свободу собраний. Право на собрание является одним из важных прав человека. Полиция обязана обеспечить мирный ход акции, даже если акция спонтанная", - заявил юрист-международник.

Он настаивает, что полиция давно и широко использует провокации, чтобы пресечь акции протеста. "Прежде власти, тот же Роберт Кочарян, прибегали к практике административных арестов на 10–15 суток для изоляции своих оппонентов. После резкой критики Совета Европы (в 2006 году), когда Армении пригрозили исключением с формулировкой, "если скандальная практика административных арестов не прекратится", административный арест убрали из Кодекса, но власти нуждались в механизмах изоляции и внедрили институт привода и после административного задержания. Силовики стали задерживать и изолировать (активистов), чтобы пресечь акцию протеста и провалить протестное движение", - заключил Казарян.

Полиция обязана изолировать провокаторов, чтобы обеспечить мирный ход акции, но та же полиция может потребовать от организаторов прекратить акцию, сочтя, что она теряет мирный характер, заявила "Кавказскому узлу" глава Хельсинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

Грань, когда полиция должна обеспечить безопасность акции, а когда потребовать прекратить ее, довольно тонка, отметила она. Правозащитница также указала на практику спланированных провокаций против оппозиции.

"У полиции есть внедренные агенты, которые используются для провокаций, если нужно пресечь акцию протеста. Несложно, внедрив провокатора, задать "искру", которую демонстранты подхватят, что даст силовикам повод разогнать протест", - отметила она.

Правозащитница раскритиковала арест на основании показаний одного полицейского. Она напомнила, что есть прецедент ЕСПЧ, признающий незаконным подобные действия следствия.

"Именно поэтому власти не реформировали полицию, следственные органы и судебную систему. Понимали, что при необходимости, силовики, внедряя провокаторов, обеспечат показания для фабрикации уголовных дел, что позволит изолировать оппонентов власти", - подчеркнула Карапетянц.

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