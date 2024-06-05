Участник протестов в Ереване арестован на месяц

05 июня 2024, 20:59

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Ереванский суд арестовал обвиняемого в хулиганстве сторонника движения "Тавуш во имя родины" Гагика Амбарцумяна на месяц и запретил свидания с ним.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны. 3 июня юристы и правозащитники заявили, что силовики в Армении практикуют безосновательные аресты задержанных на акциях протеста, чтобы запугать сторонников оппозиции. По делу о хулиганстве во время акции у министерства иностранных дел Армении проходят пять человек, двое из них, включая Гнела Петросяна, который ударил ногой по полицейскому щиту во время акции у МИД Армении, арестованы, еще один отправлен под домашний арест.

31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

Ереванский суд арестовал обвиняемого в хулиганстве сторонника Движения "Тавуш во имя родины" Гагика Амбарцумяна на месяц. Суд также запретил свидания с Амбарцумяном.

Суд в Ереване удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении обвиняемого в хулиганстве на акции протеста 31 мая Гагика Амбарцумяна, меру пресечения в виде ареста сроком на месяц, сообщила сегодня на своей странице в Facebook* адвокат Вардуи Саргсян.

Она отметила, что Амбарцумян является участником двух войн в Нагорном Карабахе и сегодня в своем слове в суде обратился к судье, что он "участвовал, участвует и будет участвовать в движении "Тавуш во имя родины"", чтобы защитить свою страну.

Депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гегам Манукян на своей странице в Faceboок* сообщил, что вместе с депутатом Мгером Саакяном посетил уголовно-исполнительное учреждение "Армавир", на месте выяснилось, что суд наложил запрет на свидания с Гагиком Амбарцумяном.<

Часть 2 статьи 297 УК Армении (хулиганство) предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. Альтернативными мерами наказания по этой статье являются штраф в размере 50 тысяч драмов, ограничение свободы на срок до трех лет и арест на срок от месяца до двух, указано на портале правовой информации Arlis.am.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном c 10 мая проводят акции неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с границей. Временное правительство, которое будет сформировано после отставки действующего кабмина Армении, займется подготовкой к внеочередным выборам и будет регулировать внешнеполитические отношения, заявил сегодня соратникам лидер протестного движения Баграт Галстанян.

Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры Армении от протестного движения. Движению не удалось заручиться достаточно широкой общественной поддержкой из-за провластной пропаганды, но требование внеочередных выборов может существенно увеличить число его сторонников, указали 29 мая опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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