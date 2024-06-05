05 июня 2024, 01:48

Арестован еще один участник протестов в Ереване

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Число активистов, арестованных по обвинению в хулиганстве во время акции у здания МИД Армении, выросло до двух, еще один отправлен под домашний арест. Всего по делу проходят пять человек, двоим суд изберет меру пресечения 5 июня. 

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня юристы и правозащитники заявили, что силовики в Армении практикуют безосновательные аресты задержанных на акциях протеста, чтобы запугать сторонников оппозиции. 4 июня Суд в Ереване отправил в СИЗО на месяц Гнела Петросяна, который ударил ногой по полицейскому щиту во время акции у МИД Армении.

31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

По делу о хулиганстве во время акции у министерства иностранных дел Армении проходят пять человек, двое из них, включая Гнела Петросяна, арестованы, еще один отправлен под домашний арест, передал корреспондент "Кавказского узла". 

Обвинение по делу о стычке у здания МИД предъявлено пяти гражданам, дело расследуется по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 297 УК Армении), сообщил Следственный комитет Армении на официальной странице в соцсети. По версии следствия, в ходе акции сторонники оппозиции проигнорировали требования сотрудников полиции, оскорбляли их и швыряли в них различные предметы.

Адвокат Арсен Бабаян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 4 июня сообщил, что суд арестовал на месяц еще одного фигуранта дела, а одного отправил под домашний арест. "Основанием для ареста стали показания полицейских, но есть и видеозаписи, на которых в полицейских швыряют бутылки или файеры", - отметил он. Еще двум обвиняемым, которых следствие просит арестовать, суд должен избрать меру пресечения сегодня, 5 июня. 

О домашнем аресте одного из обвиняемых по делу о стычке у МИД Армении сообщил адвокат Вараздат Арутюнян на своей странице в Facebook*. "Суд взял Месропа Есаяна под домашний арест одновременно взяв с него подписку о невыезде", - написал адвокат.

Сам Месроп Есаян утром 4 мая сообщил в Facebook*, что его задержали и везут в ереванский полицейский участок.

Часть 2 статьи 297 УК Армении предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. Альтернативными мерами наказания по этой статье являются штраф в размере 50 тысяч драмов, ограничение свободы на срок до трех лет и арест на срок от месяца до двух, указано на портале правовой информации Arlis.am.

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Примечание:

"Три участника протестных акций арестованы в Армении", "Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Жители Еревана назвали мотивы участия в протестном движении". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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