Участник акции у МИД Армении отправлен под арест

04 июня 2024, 21:37

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Суд в Ереване отправил в СИЗО на месяц Гнела Петросяна, который ударил ногой по полицейскому щиту во время акции у МИД Армении 31 мая.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня юристы и правозащитники заявили, что силовики в Армении практикуют безосновательные аресты задержанных на акциях протеста, чтобы запугать сторонников оппозиции, но этим нарушают права людей.

31 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном пришли к зданию МИД Армении, и Галстанян призвал руководство ведомства выйти к протестующим. Между протестующими и полицией произошло столкновение, участники акции были задержаны.

Об аресте сторонника протестного движения, обвиняемого по статье о хулиганстве, сообщил адвокат Рубен Меликян на своей странице в Facebook*.

По его словам, участника акции протеста у здания МИД Армении арестовали по обвинению в хулиганстве.

«Суд избрал в отношении Гнела Петросяна меру пресечения арест сроком на один месяц. По версии следствия, Петросян ударил ногой по полицейскому щиту. При этом обвинение выстроено на показании одного полицейского», - заявил адвокат, чьи слова перевел корреспондент “Кавказского узла”.

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