Провластные депутаты бойкотировали обсуждение отставки Пашиняна

17 июня 2024, 19:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты от правящей партии не пришли на заседание парламента для обсуждения призыва оппозиции к отставке премьер-министра Армении. Заседание отложено из-за отсутствия кворума.

Как писал "Кавказский узел", депутаты от правящей партии объявили о бойкоте сегодняшнего обсуждения отставки правительства Армении, это не позволит обеспечить кворум, заявили оппозиционные депутаты Арцвик Минасян и Гегам Манукян. Внеочередное заседание было назначено на 17.30 мск.

9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента отклонил ходатайство о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Внеочередное заседание должно состояться, но провластные депутаты могут сорвать его, заявил депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Арцвик Минасян.

Депутаты правящей фракции не явились на внеочередное заседание, в повестке которого обсуждение призыва к отставке премьер-министра, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на видеотрансляцию на парламентском YouTube-канале.

Парламентской оппозиции не хватило голосов для кворума: зарегистрировались 34 депутата, в том числе спикер парламента Ален Симонян. Для кворума необходимо было присутствие 54 парламентариев.

Ален Симонян заявил, что заседание открыто для регистрации, но если в течение четырех часов не удастся обеспечить кворум заседания, то проект снимается с повестки, а заседание считается несостоявшимся.

Заседание проходит на фоне акции протестного движения, возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном.

Напомним, армянский парламент состоит из 107 депутатов. У правящей силы 71 мандат, у двух оппозиционных фракций 35 мандатов – 29 у фракции "Айастан" и шесть – у фракции "Честь имею". Еще один депутат Ишхан Закарян вышел из фракции "Честь имею" и позиционируется как независимый депутат.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.