Бойкот депутатов поставил под угрозу срыва обсуждение отставки Пашиняна

17 июня 2024, 17:29

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Депутаты от правящей партии объявили о бойкоте обсуждения отставки правительства Армении, это не позволит обеспечить кворум, заявили оппозиционные депутаты Арцвик Минасян и Гегам Манукян. Бойкот заседания парламента не влечет правовые последствия для правящего большинства, а оппозиция не вправе принимать решения в парламенте, указали эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян и политолог Александр Искандарян.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня лидер движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу. Совет парламента отклонил ходатайство о срочном внеочередном заседании, спикер Нацсобрания назначил обсуждение проекта послания об отставке правительства на 17 июня. Внеочередное заседание должно состояться, но провластные депутаты могут сорвать его, заявил депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Арцвик Минасян.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" с 10 мая проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Внеочередное заседание не может быть отменено, так как созвано в силу права, однако парламентское большинство заявило о его бойкоте, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» депутат фракции «Айастан» Арцвик Минасян.

По его словам, у двух оппозиционных фракций 35 мандатов, тогда как для кворума нужна регистрация 54 депутатов. "Это означает, что обеспечить кворум не удастся. По закону, в таких случаях отводится четыре часа для обеспечения кворума. И если по истечении этих четырех часов вновь не удается обеспечить кворум, заседание считается несостоявшимся. И чтобы вновь созвать новое заседание с той же повесткой, необходимо вновь обратиться в Совет парламента с подписями 27 депутатов о созыве внеочередного заседания", - пояснил Минасян.

Внеочередное заседание для обсуждения призыва об отставке правительства назначено на 18.30 по местному времени (17.30 мск), сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу парламента News.am.

Оппозиция может бойкотировать заседания, так как ее отсутствие не влияет на кворум

Оппозиционный депутат упрекнул правящую в силу в игнорировании конституционных обязательств. "Оппозиция может бойкотировать заседания, так как ее отсутствие не влияет на кворум, и провалить заседание своим отсутствием не может", - отметил он.

В соответствии с законом правительство подает в отставку, если парламент объявил вотум недоверия премьеру, а премьер подает в отставку по своему желанию или если парламент не утверждает программу правительства, добавил Минасян.

Депутат от фракции «Айастан» Гегам Манукян также не ожидает, что правящая фракция будет присутствовать на заседании. «Каких-либо ожиданий от этого заседания нет, так как правящее большинство уже заявило, что будет бойкотировать заседание», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Оппозиция не может обеспечить не только нужные 19 голосов для объявления вотума недоверия, но и одного голоса для начала этой процедуры, указал политолог Александр Искандарян. "Это возможно только в случае уличного давления, как это было в 2018 году. Но для этого нужна соответствующая повестка. Это движение не про то, кто должен быть элитой, это движение про то, кто не должен быть элитой. А такое общество трудно воспринимает. У движения повестка негативная. Это не означает, что повестка плохая, это означает, что у движения повестка «против», а не «за». А так людей вывести на улицы сложно. Электорат не готов выходить на улицу, чтобы были "не эти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Армении "полуторапартийная" политическая система, когда оппозиция априори не в состоянии решить ничего, добавил Искандарян. "Было отложено обсуждение в комитете или нет, это всё техническая сторона. Речь о том, что политическая конструкция не предусматривает успех оппозиции. Все зависит от воли парламентского большинства", - пояснил политолог.

Парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Бойкот заседания – это исключительная прерогатива парламентского меньшинства

Бойкот заседания парламента не влечет правовые последствия для правящего большинства, заметил эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян. "Армянское законодательство, в частности Конституция и Устав парламента, написаны с учетом презумпции здравомыслия, а не полоумия. Бойкот заседания – это исключительная прерогатива парламентского меньшинства, которая тем самым выражает протест. Бойкот же парламентского большинства показывает отсутствие политической культуры. Такая порочная практика была всегда. В свое время Республиканская партия так же поступала. Это политический беспредел в условиях отсутствия политической культуры", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянский парламент состоит из 107 депутатов. У правящей силы 71 мандат, у двух оппозиционных фракций 35 мандатов – 29 мандатов у фракции «Айастан» и 6 мандатов у фракции «Честь имею». Еще один депутат Ишхан Закарян вышел из фракции «Честь имею» и позиционируется как независимый депутат.

Согласно статье 115 Конституции, для инициации процедуры вотума недоверия правительству нужны подписи одной трети от общего числа депутатов. Одновременно с проектом необходимо предложить кандидатуру нового премьера. Решение принимается большинством голосов депутатов – поименным голосованием. Если проект не принимается, то аналогичный проект может быть представлен не ранее чем через шесть месяцев.

Согласно статье 149 Конституции, в случае отставки премьера парламентские фракции в семидневный срок вправе выдвинуть кандидатов в премьер-министры. Парламент избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов. Если парламент отклоняет кандидатуру премьера, через семь дней после голосования назначаются новые выборы, в которых могут принять участие кандидаты, предложенные как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если парламент во второй раз не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то распускается в силу права.

Законодательное собрание распускается в силу права также в случае, предусмотренном статьей 151 Конституции. Если программу правительства не одобряет большинство депутатов, назначаются новые выборы премьера, согласно положениям статьи 149 Конституции, и парламент распускается в силу права, если не избирает премьера. Если же парламент избирает премьера, но вновь не утверждает программу правительства, то парламент распускается в силу права.

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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