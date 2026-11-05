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14:16, 5 ноября 2026

Суд продлил арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване суд продлил на три месяца срок ареста главы оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября суд в Ереване продлил на два месяца срок ареста лидера партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна. Царукян счел ожидаемым продление ареста.

Бизнесмен и лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян был заподозрен в уклонении от уплаты налогов коньячным заводом "Арарат". Защита назвала дело абсурдным, так как Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом Национального собрания, передал все свои бизнесы в управление. 6 августа против Царукяна выдвинули новое обвинение по статьям о вымогательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. В начале августа силовики задержали бывшего депутата парламента Аргама Абрамяна - сына бывшего премьер-министра Овика Абрамяна и зятя лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Абрамяна подозревают в организации убийства.

Ереванский суд общей юрисдикции продлил на три месяца арест лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. "Продлить арест Царукяну на три месяца", - заявил  судья Манвел Шахвердян, оглашая решение. Как сообщил адвокат Царукяна Эмин Хачатрян, защита намерена обжаловать решение суда, сообщает  издание "Новости-Армения".

Государственный обвинитель Лиана Маркосян ходатайствовала в суде о продлении срока ареста Гагика Царукяна на три месяца. Защитники Царукяна, в свою очередь, просили отменить арест либо избрать в отношении него более мягкую меру пресечения, уточняет Panorama.

"Нет никаких веских причин держать Гагика Царукяна под стражей. Однако в современной Армении, когда правосудие избирательно, принимаются подобные решения… Мы убеждены, что это сфабрикованное уголовное дело не может продолжаться бесконечно, и правда и справедливость рано или поздно восторжествуют",- написала на своей странице в Facebook* пресс-секретарь ППА Ивета Тоноян.

Самыми пророссийскими силами на выборах в парламент Армении были "Сильная Армения", "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делал ставку на Карапетяна, указали армянские политологи.

Напомним, что сегодня суд на месяц арестовал предпринимателя и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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