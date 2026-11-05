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10:52, 5 ноября 2026

Глава «Сильной Армении» Карапетян арестован на месяц

Самвел Карапетян. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на месяц арестовал предпринимателя и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября силовики после обысков доставили к следователям лидера оппозиционной "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и его соратника, парламентария Нарека Карапетяна. Обыски проведены по 65 адресам по делу о злоупотреблении полномочиями, хищении и отмывании денег. По версии следствия, в 2016-2024 годах Самвел Карапетян организовал деятельность группы лиц, предположительно причастных к совершению ряда преступлений, связанных с деятельностью ЗАО "Электрические сети Армении". Карапетян отверг обвинения.

Антикоррупционный суд Армении заключил под стражу на месяц главу группы компаний «Ташир» и председателя оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Решение вынес судья Левон Петросян после заседания, продолжавшегося всю ночь, сообщает NEWS.am. Адвокат Карапетяна Армен Фероян назвал это решение незаконным и пообещал его обжаловать.

"Сегодняшнее решение о повторном аресте Карапетяна еще раз доказывает, что государственные структуры Армении выполняют указания Пашиняна. Всего несколько дней назад Пашинян публично угрожал тем лидерам оппозиции, которые выступают против (новой) конституции", — цитирует сообщение пресс-службы партии «Sputnik Армения».

Карапетян вновь отправлен в СИЗО спустя почти полтора года после первого ареста. Бизнесмен находился под домашним арестом по ранее возбужденному уголовному делу. Новая мера пресечения связана с расследованием предполагаемых экономических преступлений в компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), уточняет «Арминфо». 

Напомним, что 4 ноября оппозиционные политические силы Армении заявили об общенациональной консолидации по итогам встречи партий в доме лидера блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, партии отметили, что при наличии разногласий осознают серьезность судьбоносных вызовов, стоящих перед армянским народом и государственностью. В качестве целей инициативы в заявлении указаны недопустимость  принятия  "Алиевской конституции", достижение мира без односторонних уступок и территориальных потерь, защита национальной идентичности и Армянской Апостольской церкви, восстановление демократических свобод и прав.

Заявление подписали  блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Страна для жизни", "Процветающая Армения", "Дашнакцутюн", Республиканская партия Армении, Армянский национальный конгресс, "Наследие", "Вместе", "Демократическая альтернатива", "Новая эпоха", "Объединённые армяне".

Отметим, что самыми пророссийскими силами на выборах в парламент Армении были "Сильная Армения", "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делал ставку на Карапетяна, указали армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Крупнейшие оппозиционные партии Армении заявили об объединении усилий против политики территориальных уступок, о защите церкви и демократии. Совместное заявление выпущено на фоне задержания лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна.

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Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян в сопровождении сотрудников СНБ покинул здание уголовной полиции в Ереване. Соратники Карапетяна указали на абсурдность обвинений и политический подтекст.

Самвел Карапетян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Самвел Карапетян и его соратник задержаны после обысков

Силовики после обысков доставили к следователям лидера оппозиционной "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и его соратника, парламентария Нарека Карапетяна. Обыски проведены по 65 адресам по делу о злоупотреблении полномочиями, хищении и отмывании денег, заявил Следственный комитет.

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