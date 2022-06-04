Активистка Рабия Мамедова в Азербайджане заявила о давлении

04 июня 2022, 14:41

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Мать азербайджанской активистки Рабии Мамедовой была избита сотрудницей на рабочем месте. Сама активистка, выступающая в защиту прав людей, в том числе жертв домашнего насилия, уверена, что инцидент связан с ее общественной деятельностью.

Нападение на 59-летнюю мать Басти Мамедову было совершено вечером 3 июня на месте ее работы. Женщина работает дворником в одном из бинагадинских жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭУ), сообщила ее дочь, активистка Рабия Мамедова.

По ее словам, мать в течение последнего месяца подвергалась буллингу со стороны своей сотрудницы. "Вот уже месяц эта женщина показывала моей матери мои фотографии, видео из социальных сетей и попрекала ее тем, что она не принимает меры. Она говорила моей матери: [оскорбительные слова в адрес Рабии Мамедовой], "и она выступает против государства". И все дело в том, что я занимаюсь общественной деятельностью, защищаю жертв домашнего насилия, представителей ЛГБТИ", - рассказала Мамедова корреспонденту "Кавказского узла".

Рабия Мамедова утверждает, что сотрудница напала на ее мать в конце рабочего дня в комнате переодевания в ЖЭУ. "Эта женщина отобрала сумку моей матери, оскорбляя ее. Потом она сумкой стала бить маму, рвать волосы. Зная, что у моей матери проблемы с коленом, она стала бить ее ногой по этому месту. Она разбила моей маме губу. Подошедшие другие коллеги мамы с трудом вырвали ее из рук этой агрессивной женщины. Она преследовала мою маму до автобусной остановки. Но маму защитили проводившие ее коллеги", - сообщила Мамедова.

Она считает, что напавшая на ее мать женщина была специально подослана властями. "Они (власти) оказывают давление на меня посредством физической атаки на мою мать. Таким способом они хотят, чтобы я прекратила общественную и правозащитную работу", - утверждает активистка.

Заявление о нападении на Басти Мамедову было подано в пятое отделение Бинагадинского районного управления полиции Баку и на 4 июня была назначена медэкспертиза пострадавшей, сказала Рабия Мамедова.

"Сегодня с утра мы пришли в Бинагадинский медицинский центр, куда нас направили на медэкспертизу. Но нас до полудня еще не приняли. Нам определили двух врачей. Но один не принимает, а другого нет на месте. Но, что интересно, женщина, избившая мою мать, также пришла на экспертизу, и ее приняли. Я поинтересовалась у нее, какие же моя мама ей причинила телесные повреждения, пусть покажет, но она отказалась от общения со мной. Это снято на видео", - заявила Мамедова.

На 30-секундном видео, опубликованном в аккаунте Мамедовой в Facebook*, голос за кадром говорит женщине в хиджабе: "Покажите ваши травмы, причиненные моей матерью". Женщина стремится удалиться от камеры, прикрывая лицо.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что информированы об инциденте, и полиция проводит расследование.

Рабия Мамедова ранее участвовала в протестных акциях. В июне 2020 года она была задержана за участие в акции в защиту азербайджанских студентов. В феврале того же года силовики задержали ее за участие в акции кандидатов в депутаты, несогласных с результатами парламентских выборов.

Активистка рассказала, что недавно основала швейный дом "Сапла" ("Ниткой"), где трудоустроены женщины, пострадавшие от домашнего насилия и не имевшие доступа к образованию. "Мы помогли этой социально уязвимой группе женщин получить доступ на рынок труда, обрести экономическую самостоятельность. Но, видимо, кому-то это невыгодно, они хотят держать женщин в запуганном, бесправном положении", - считает Мамедова.

30 мая, в Международный день феминизма, была организована выставка товаров, изготовленных сотрудницами швейного дома "Сапла". Здесь можно было приобрести различные товары, сделанные руками этих женщин, в частности эко-сумки, чайные полотенца и постельные наборы, рассказывается в сюжете "Голос Америки"**.

Активист Бахтияр Гаджиев также считает, что "атака на мать Мамедовой связана с ее инициативой к социальной реинтеграции женщин, нуждающихся в защите".

"Рабия недавно открыла швейный цех, предоставила работу женщинам, которые нуждались в защите. Она организовала продажу изделий, сшитых этими женщинами. Но, видимо, реакционные группы во власти не хотят никакой гражданской инициативы, общественной активности. Потому они прибегают к таким бесчеловечным актам, как организация избиения ни в чем не повинной женщины. Они намеренно усиливают ненависть и напряжение в обществе", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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