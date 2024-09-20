Грузинские оппозиционеры заявили о нападении в Зугдиди

20 сентября 2024, 06:45

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Во время раздачи листовок в Зугдиди представители "Единого национального движения" подверглись нападению сторонников "Грузинской мечты", утверждают грузинские оппозиционеры.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты до 26 сентября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. За выборами последуют заявления о фальсификации голосования и акции протеста, предположили они.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в избирательный кодекс, говорится в справке “Кавказского узла”.

В ЕНД заявили, что инцидент произошел 19 сентября в поселке беженцев, когда депутат Анна Цитлидзе вместе с партийными активистами раздавала предвыборные буклеты.

По словам самой Цитлидзе, нападавших было до полусотни, некоторые из них были одеты в футболки с символикой правящей "Грузинской мечты". "Они начали оскорблять нас. Ко мне тянули руки, чтобы ударить. Люди встали между нами и прогнали их", - приводит слова депутата "Новости-Грузия" в своем телеграм-канале.

Сообщается, что как минимум одному оппозиционеру после столкновения потребовалась помощь врачей. На место происшествия вызвали правоохранителей.

При этом, согласно версии проправительственного телеканала "Имеди", ситуация выглядела несколько иначе: местные жители потребовали, чтобы оппозиционеры покинули поселок, но члены ЕНД «начали словесно и физически оскорблять местных жителей, что привело к конфронтации».

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