27 партий зарегистрированы на парламентских выборах в Грузии

01 сентября 2024, 18:55

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Центризбирком Грузии зарегистрировал 27 партий, планирующих участвовать в парламентских выборах, и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламент войдут правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" (ЕНД), а затем будет инициирован запрет оппозиционных партий и отмена мандатов оппозиционных депутатов. Заявление об упразднении оппозиции и создании однопартийного парламента является лишь предвыборной спекуляцией для привлечения избирателей, сочли грузинские аналитики.

Завершена регистрация политических партий на парламентские выборы, назначенные на 26 октября, в ЦИК зарегистрировано 27 партий, объявил Центризбирком Грузии.

"Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, на что у них есть срок до 26 сентября. Согласно законодательству, избирательный субъект должен представить партийный список председателю ЦИК не позднее чем за 30 дней до дня выборов. Каждая партия имеет право представить только один партийный список. Число кандидатов в депутаты парламента в партийном списке не должно быть менее 30 и более 200. Не допускается внесение одного и того же лица в разные партийные списки. После подачи партийных списков начнется процесс проверки, а затем и регистрации представленной документации", - цитирует сегодня сообщение Центризбиркома "Интерпрессньюс".

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