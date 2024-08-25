Аналитики сочли популистской идею однопартийного парламента Грузии

25 августа 2024, 18:50

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Заявление правящей партии "Грузинская мечта" об упразднении оппозиции и создании однопартийного парламента является лишь предвыборной спекуляцией для привлечения избирателей, сочли грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные политики назвали идею создания однопартийного парламента попыткой "Грузинской мечты" установить диктатуру.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе анонсировал создание однопартийного парламента, заявив, что после выборов в парламент войдут правящая партия "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" (ЕНД). По его словам, после победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий, а после запрета партий Конституционный суд должен принять решение об отмене мандатов оппозиционных депутатов.

Для подобного иска не требуется внесения изменений в Конституцию

"Грузинская мечта" и сейчас может обратиться с иском в Конституционный суд с требованием признать неконституционными действия какой-либо партии и поставить вопрос об аннулировании ее регистрации, то есть запрета, заметил бывший председатель юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.

Также правящая партия может принять решение относительно избранных от этой партии членов представительских органов – парламента, местного органа самоуправления и Верховного совета Аджарии, подчеркнул он. "Для подобного иска не требуется внесения изменений в Конституцию", – сказал Хмаладзе корреспонденту "Кавказского узла".

Для такого иска нужны доказательства нарушений Конституции партией, а таких обоснований на сегодняшний день не существует, указал аналитик.

Он не исключил, что "Грузинская мечта" прибегла к спекуляции для привлечения голосов избирателей на выборах. Маловероятно, что они смогут этого достичь, но смогут укрепить свой электорат, сказал Вахтанг Хмаладзе.

"Грузинская мечта" сейчас пытается собрать голоса любого типа и надеется, что какая-то часть населения за них проголосует

Заявление "Грузинской мечты" рассчитано на избирателей, у которых нелюбовь к ЕНД сильнее нелюбви к "Грузинской мечте", предположил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили. "Может, у этих людей [из числа избирателей] были потери во время пребывания у власти "Единого национального движения". У многих отняли бизнес, многих посадили в тюрьмы, права человека не очень хорошо были защищены, было достаточно много несправедливости. "Грузинская мечта" сейчас пытается собрать голоса любого типа и надеется, что какая-то часть населения за них проголосует ради этого", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, помимо того, что у "Грузинской мечты" очень мало шансов победить на выборах и еще меньше вероятность того, что партия начнет процесс запрета на деятельность ЕНД, само это заявление – "неприемлемое".

"Грузинская мечта" осознает, что подобными действиями изолирует страну от всего цивилизованного мира, и в случае прихода к власти партия не сможет ее удержать больше года. Также за этими заявлениями не прослеживается желание достижения справедливости, верховенства закона и продвижение страны, а само заявление – направлено против демократии", – сказал Каха Гоголашвили.

Он отметил, что "Грузинская мечта" отождествляет с ЕНД все критикующие ее политические силы, которые называют "расширенным ЕНД". "Это пропаганда, и за этим ничего не стоит. Партии, отколовшиеся от ЕНД, не могут даже ассоциироваться с нею. Само ЕНД уже не то – 70-80 процентов членов партии просто уже не те, кто был во время президентства Михаила Саакашвили, и сегодняшнее ЕНД – уже не то ЕНД, которое было в 2006-2008 годах. Это совершенно другая партия", – сказал Гоголашвили.

По его мнению, за прошедший период партия набралась опыта, пересмотрела свои ошибки, которые вряд ли повторит в будущем. Кроме того, ЕНД не способно набрать большинство в парламенте.

Эксперт предполагает, что парламент нового созыва будет многопартийным, так как избирательный барьер смогут преодолеть четыре крупных конгломерата – большинство партий объединились и участвуют в выборах по совместным партийным спискам. Также войти в парламент нового созыва сможет партия "За Грузию", возглавляемая экс-премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

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