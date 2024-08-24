Грузинская оппозиция назвала идею однопартийного парламента попыткой установить диктатуру

24 августа 2024, 23:35

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"Грузинская мечта" в попытке удержаться у власти хочет присвоить мандаты оппозиции, это шаг к установлению диктатуры, заявили оппозиционные политики. Они призвали жителей Грузии активно голосовать на выборах, чтобы подтвердить демократический и европейский выбор.

Как писал "Кавказский узел", из 30 партий, предоставивших подписные листы, Центризбирком Грузии зарегистрировал 17, проверив все представленные подписи. Еще 13 партий, которые представлены в законодательных органах, могут подать заявки на участие в парламентских выборах, назначенных на 26 октября, до 30 августа.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о создании однопартийного парламента. Кобахидзе утверждает, что после выборов в парламент войдут две организации – «Грузинская мечта» и "Единое национальное движение" (ЕНД). После победы "Грузинской мечты" будут подготовлены судебные иски о запрете оппозиционных партий как в Конституционном суде, так и, возможно, в прокуратуре. По его словам, Конституционный суд должен принять решение об отмене мандатов оппозиции после запрета партий, и он считает "логичным продолжением" отзыв их мандатов.

Кобахидзе привел в пример однопартийный парламент Молдавии. "Молдавский парламент сегодня практически однопартийный, но никто об этом не говорит. То же самое будет и в Грузии, такой же стандарт должен применяться во всех странах-кандидатах, как в Молдове и Грузии, так и в Украине», - процитировала 23 августа его слова телекомпания "Формула".

По словам Кобахидзе, запрет партий не станет препятствием для движения Грузии в сторону ЕС. Он считает, что "запрет ЕНД является очень важным условием для того, чтобы Грузия продолжала плавно продвигаться в направлении ЕС", передает ТВ Формула.

Это угроза собственному народу, попытка объявить войну собственному народу

Депутат парламента от политической группы "Свобода" Нато Чхаидзе напомнила об однопартийной системе в СССР. "Заявление премьер-министра – это стратегия правительства, дошедшего до грани отчаяния, которое ясно видит, что других мощных средств удержаться у власти у него нет. Запрет оппозиционных партий не является чем-то новым.Советский Союз сделал то же самое и создал в стране однопартийную систему и была одна коммунистическая партия. Они <"Грузинская мечта"> тоже думают так же и сначала присвоят мандаты оппозиционных партий, а затем пообещают народу коммунистический рай", - предположила она.

Независимый депутат парламента Теона Акубардия назвала заявление Кобахидзе "попыткой установления диктатуры". "Это угроза собственному народу, попытка объявить войну собственному народу. Запретить оппозиционные партии власти могут и сейчас посредством решения Конституционного суда. Власти также забывают, что для выполнения их плана им даже не понадобится конституционное большинство в парламенте. Власти смогли изменить внешнеполитический курс страны, приняв закон о "Прозрачности иностранного влияния". Я уверена, что они получат достойный ответ 26 октября в день выборов. Избирателей, который поддерживают оппозицию, намного больше чем тех, кто поддерживает власти", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Делается много популистских заявлений, но подсознательное отношение этого человека [Бидзины Иванишвили] к грузинскому народу очень неуважительное. Вот почему он осмеливается делать все эти вещи. Я уверена, что грузинский народ ответит на это на выборах, что является свидетельством стремления ЕС и НАТО. Давайте не будем забывать, что 26 октября – это выбор, с одной стороны, между процветанием, членством в ЕС, соглашением о свободной торговле с Соединенными Штатами и безвизовым режимом с ними, а с другой стороны, однопартийной властью Бидзины Иванишвили. Это означает бедность, иммиграцию, изоляцию", в эфире телеканала "Формула" заявила один из лидеров "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.





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