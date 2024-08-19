17 партий прошли проверку подписей для участия в парламентских выборах в Грузии

19 августа 2024, 22:35

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Из 30 партий, предоставивших подписные листы, Центризбирком Грузии зарегистрировал 17, проверив все представленные подписи. Еще 13 партий, которые представлены в законодательных органах, могут подать заявки на участие в парламентских выборах до 30 августа.

Как писал "Кавказский узел", сообщение о подготовке покушения на Бидзину Иванишвили можно считать попыткой привлечь внимание к партии "Грузинская мечта" на фоне грядущих парламентских выборов, однако результативность такого приема под вопросом, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Центризбирком 19 августа завершил регистрацию партий, у которых нет своих представителей в законодательных органах, и они должны представить 25 тысяч подписей своих сторонников. В ЦИК обратились 30 партий, из них две заявки не были рассмотрены, и регистрацию прошли 17 партий. В частности, четырем партиям отказали в регистрации по причине не представленных списков сторонников, у пяти партий обнаружили неточности в списках, и они их не исправили, у лидеров двух партий с момента подачи заявки истекли полномочия. В совокупности ЦИК изучил информацию о 780 тысячах 49 сторонников партий, представленных на 27 тысячах 119 страницах.

В ряде случае на бланках были представлены данные людей, которые в действительности их не подписывали. Это выявили в результате проверки. ЦИК действовал согласно закону и во всех этих случаях отправил документацию в следственные органы для последующего реагирования", - говорится в сообщении ведомства, имеющегося в распоряжении "Кавказского узла".

Для участия в выборах зарегистрированы партии: "Грузия" (лидер – Георгий Лилуашвили), "Третий путь" (лидер – Георгий Тумашвили), "Лейбористская партия Грузии" (лидер – Шалва Нателашвили), "Гахария для Грузии" (лидер – Георгий Гахария), "Наша объединенная Грузия" (лидер – Исаак Горгадзе), "Социал-демократическая партия" (лидер – Автандил Велтаури), "За справедливость" (лидер – Екатерина Беселия), "Анна Долидзе – Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Свободная Грузия" (лидер – Каха Кукава), "Левый альянс" (лидер – Константин Гугушвили), "Измени Грузию" (лидер – Георгий Гагнидзе), "Демократический альянс" (лидер – Георгий Бучукури), "Трибуна" (лидер – Давид Чичинадзе), "Партия зеленых" (лидер – Георгий Гачечиладзе), "Свободные выборы – Новая альтернатива" (лидер – Георгий Патаридзе), "Партия единства и развития Грузии" (лидер – Камал Мурадханов), "Грузинское единство" (лидер – Гайоз Мумладзе).

Кроме того, еще у 13 партий, у которых есть депутаты парламента или органов местного самоуправления, есть срок обратиться в ЦИК с заявкой об участии в выборах.

Представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили указала, что на этих выборах Центризбирком впервые проверил полностью списки сторонников партий, а не 10% от них, как на предыдущих выборах. Это связано с тем, что впервые будут проводится парламентские выборы по пропорциональной системе.

"В этом году впервые проверили все списки сторонников партий полностью и многим партиям отказали в регистрации. Оказалось, что ряд партий на выборах обманывал и предоставлял списки, собранные еще при учреждении партии. Годами подавали на выборах одни и те же списки", - сказала Хохиашвили в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

По ее словам, на всех предыдущих выборах ЦИК проверял действительность 10% подписей от их общего количества. Листы с подписями брали: в начале, в середине и в конце стопки.

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