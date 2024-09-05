Политологи оценили противостояние перед парламентскими выборами в Грузии

05 сентября 2024, 04:44

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Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическое движение», утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам консервативного толка, а оппозиция, сосредоточившись на обещаниях евроинтеграции, пока не противопоставила ей достаточно четких программных планов, указали опрошенные “Кавказским узлом” политологи. За выборами последуют заявления о фальсификации голосования и акции протеста, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Центризбирком Грузии зарегистрировал для участия в выборах 27 партий и потребовал от них сдать списки кандидатов в депутаты до 26 сентября.

Часть из 27 политических партий, зарегистрированных для участия в парламентских выборах в Грузии, создали коалиции и будут баллотироваться по одному партийному списку: такое решение мотивировано стремлением объединить усилия в условиях запрета на создание избирательных блоков. В частности, на базе партии «Единое национальное движение» создана коалиция «Единство ради спасения Грузии», в состав которой, помимо ЕНД, вошли «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия», также ряд независимых политиков. В «Коалиции за перемены» объединились партии «Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Республиканская партия» и «Активисты за будущее». Также создана коалиция «Сильная Грузия» - «Лело», «Ана Долидзе – за народ», «Граждане» и движение «Площадь Свободы».

Население, согласно социологическим опросам, больше поддерживает оппозицию, чем правящую партию «Грузинская мечта – Демократическое движение», и если последнюю по итогам выборов объявят победителем на выборах, оппозиционеры опротестуют результаты голосования как сфальсифицированные, полагают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

«Если победит «Грузинская мечта», сразу встанет вопрос, насколько выборы были честными. Если будут конкретные свидетельства манипуляции или насилия, подтасовки и факты подделки документов, это вызовет серьезный протест оппозиции, она такие выборы не признает. Если все наблюдатели скажут, что более-менее все было в порядке и «Грузинская мечта» победила, у оппозиции не будет аргументов», - сказал бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили корреспонденту «Кавказского узла».

«Грузинская мечта», вероятно, прибегнет к фальсификации выборов, но масштаб акций протеста, которые могут последовать, зависит от настроений в общества и степени его возмущения манипуляциями, указал он. По мнению Дарчиашвили, активность избирательной кампании заметно возрастет до конца сентября и сосредоточится вокруг идеологических вопросов: оппозиция построит кампанию вокруг судьбы евроинтеграции, а «Грузинская мечта» прибегнет к демонизации оппонентов и лозунгам о восстановлении территориальной целостности.

«У «Грузинской мечты» есть давняя тактика демонизации оппозиции – вся оппозиция, по их словам, «продавшаяся», но не уточняется, кому; «Грузинская мечта» обязательно победит конституционным большинством и восстановит территориальную целостность Грузии. Обещание есть, но оно ни на что не опирается: как восстановить, в каком ракурсе, образе. Последнее предложение – сделать православие государственной религией», - сказал Дарчиашвили.

Все заявления о фальсификации выборов должны быть подкреплены доказательствами, которые будут достаточно убедительными для всех, в том числе и сторонников правящей партии, указал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

«Это необходимо для того, чтобы колеблющиеся граждане поверили в это. Если это будет доказано, вероятно, люди, которые шли на выборы без политмотивации и голосовали за «Грузинскую мечту», не будучи ее убежденными сторонниками, могут поддержать эти протестные акции. Если население на что-то и реагирует активно, то на фальсификацию выборов», - считает он.

«Грузинская мечта» еще не представила свою предвыборную программу, единственными озвученными предвыборными обещаниями правящей партии были планы суда над «Единым национальным движением» и намерение объявить православную религию государственной. У оппозиции также нет четких обещаний за исключением перспективы скорого присоединения к Евросоюзу в случае ее победы. Кроме того, коалиция «Сильная Грузия» предлагает повысить возрастную пенсию до одной тысячи лари (373 доллара), отметил Анджапаридзе.

Оппозиция не готова признать победу «Грузинской мечты» на выборах и объявит о об фальсификации, уверен руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

По словам политолога, «Грузинская мечта» ориентирована на черный пиар и на популизм правого направления: представители правящей партии говорят о сохранении религиозных, национальных ценностей и идентичности. Оппозиция, в свою очередь, старается сфокусировать внимание на решении социально-экономических проблем и убедить избирателя, что правящая партия ведет губительную политику.

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