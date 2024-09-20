Источники сообщили подробности об участниках конфликта у офиса Wildberries

20 сентября 2024, 12:30

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Участниками конфликта у офиса Wildberries в Москве были выходец из Чечни, владеющий долей в сети кофеен, и бывшие топ-менеджеры маркетплейса, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября по делу о конфликте со стрельбой у офиса маркетплейса Wildberries были арестованы шесть человек: Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. По данным "Коммерсанта", большинство из участников групп, штурмовавших офисы, - спортсмены, в том числе выходцы из Чечни, а защищали офисы в основном борцы из Ингушетии и Дагестана.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо».

Один из арестованных Игорь Коноплев владеет долей в сети кофеен, работающей в 28 российских городах и еще трех странах, сообщает сегодня источник 1 .

При этом, по данным источника, Коноплев – выходец из Чечни, а знакомые Коноплева записывают его в контактах как "Идрис Балатбаев". Другой арестованный, Арсен Сайфулаев, использовал для регистрации в онлайн-сервисах тот же номер телефона, что и Коноплев. Этим номером телефона пользовался и Шамиль Рабуев, которого записывают в контактах как "охранника Коноплева". Сайфулаев и Рабуев зарегистрированы в чеченском селе Алхан-Кала, откуда родом и сам Коноплев, говорится в публикации.

Следователи считают, что в день перестрелки группа нападавших во главе с Вадимом Бакальчуком прибыла в офис «с целью воздействия на принятие руководством ООО "Вайлдберриз" решения о безвозмездной передаче 49% долей» общества. Учитывая, что у него была одна доля, вследствие нападения он мог бы получить половину маркетплейса, сообщил 19 сентября "Коммерсант".

По версии следствия, нападавшие «стали применять насилие к находящимся в офисе людям, а также производить в них выстрелы из не установленного следствием оружия».

По версии потерпевшей стороны, группой, пришедшей к офису в Романовом переулке, руководил Владислав Бакальчук, а группой, пришедшей к офису Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» - бывшие топ-менеджеры компании, покинувшие ее после слияния с Russ. Они также стали фигурантами расследования, пишет издание.

Отметим, что Рамзан Кадыров, ранее пообещавший помочь Владиславу Бакальчуку, проигнорировал инцидент со стрельбой в офисе Wildberries. В телеграм-канале Рамзана Кадырова и на страницах в соцсетях, которые ведутся от имени главы Чечни, по данным на 12.27 мск, нет комментариев в связи с перестрелкой у офиса Wildberries в центре Москвы.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако, вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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