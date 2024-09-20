Глава Апшеронска оставлен под стражей

20 сентября 2024, 18:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты на арест главы администрации Апшеронска Андрея Короленко, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября стало известно, что мэр Апшеронска Андрей Короленко арестован на месяц и 25 суток по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, чиновник требовал от подрядчика по контракту на ремонт автомобильного моста провести дополнительные работы, которые обязан был обеспечить муниципалитет. Контракт был заключен в сентябре 2023 года, после чего подрядчик выявил инженерные сети, препятствующие реконструкции моста. Глава администрации потребовал от гендиректора строительной компании 1,2 миллиона рублей для оплаты услуг другой организации по демонтажу инженерных сетей, считают следователи. При передаче денег чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Сегодня Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты главы Апшеронского городского поселения на решение Апшеронского райсуда о его аресте, сообщила прокуратура Кубани.

Постановление райсуда об аресте Короленко было вынесено 13 сентября, отмечается в публикации в телеграм-канале прокуратуры. "Апелляционной инстанцией постановление […] оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения", - сообщило ведомство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.