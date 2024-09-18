Следком обнародовал детали дела против главы Апшеронска

18 сентября 2024, 23:40

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Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено главе Апшеронска Андрею Короленко в связи с реализацией контракта на ремонт автомобильного моста, сообщило управление СКР по Краснодарскому краю. Пресс-служба судов региона подтвердила, что Короленко взят под стражу.

Как писал "Кавказский узел", днем 18 сентября источники сообщили об аресте главы Апшеронска Андрея Короленко по делу о превышении должностных полномочий. По данным источников, Короленко был взят под стражу еще около недели назад, но известно об этом стало только сейчас, а жители города об этом не знают.

Официальное сообщение об уголовном деле против главы Апшеронска было опубликовано на сайте регионального управления СКР днем 18 сентября. За пять минут до публикации телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов подтвердил данные о его аресте. "Срок меры – один месяц 25 суток", – говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, чиновник незаконно требовал от подрядчика, получившего контракт на ремонт автомобильного моста на улице Спорта, провести дополнительные работы, которые обязан был обеспечить муниципалитет.

Контракт был заключен в сентябре 2023 года, после чего подрядчик выявил инженерные сети, препятствующие работам по реконструкции моста. Глава администрации, получив сообщение об этом, знал, что обязанность по устранению препятствий для реконструкции лежит на муниципалитете, но оказывал давление на директора, требуя, чтобы он заключил дополнительное соглашения о переносе сроков работ.

Как утверждает СКР, глава администрации потребовал от гендиректора строительной компании 1 млн 200 тысяч рублей для оплаты услуг другой организации по демонтажу инженерных сетей. При передаче денег чиновника задержали сотрудники ФСБ, говорится в публикации ведомства.

Статья о превышении должностных полномочий, по которой обвиняется глава Апшеронска (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ), предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

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