Источники сообщили об аресте главы Апшеронска

18 сентября 2024, 14:20

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Глава города Апшеронск в Краснодарском крае Андрей Короленко арестован по делу о превышении полномочий, сообщили источники.

По данным источника в правоохранительных органах Краснодарского края, глава Апшеронска Андрей Короленко задержан по делу о превышении должностных полномочий.

Сотрудник администрации Апшеронска рассказал, что глава города на рабочем месте отсутствует, сведений о его задержании не поступало, передал сегодня "Интерфакс".

Андрей Короленко арестован, сообщил сегодня телеграм-канал "Mash Kub" со ссылкой на источник.

По данным источников, Короленко был взят под стражу еще около недели назад, но известно об этом стало только сейчас. Жители города об этом не знают и Апшеронск продолжает жить обычный жизнью, на улицах продолжаются коммунальные работы. Короленко не появлялся на публике около полугода. Власти жителям не сообщали о том, что в отношении него заведено уголовное дело, рассказал сегодня в своем телеграм-канале активист Владимир Козорог.

Он потребовал, чтобы власти рассказали горожанам о том, что происходит. "Насколько достоверно, что Короленко взят под стражу?" – спросил Козорог на кадрах ролика, опубликованного в его телеграм-канале.

Репост этого видео в своем телеграм-канале сделал кубанский эколог Евгений Витишко.

На 13.30 мск на сайтах следственного управления СКР по Краснодарскому краю, МВД по Краснодарскому краю, а также на сайтах администрации Апшеронска и администрации Краснодарского края нет комментариев относительно информации об аресте Андрея Короленко.

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