19 сентября 2024, 21:02

Полицейский в Нальчике осужден на 13 лет по делу о смерти трех человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил бывшего полицейского к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня в Нальчике сотрудник полиции, управляя автомобилем, сбил на пешеходном перекрестке мужчину и двух девочек, они погибли на месте. Полицейский был уволен из главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и нарушении правил дорожного движения. Свою вину он признал, сообщили следователи.

Дело бывшего полицейского рассматривал городской суд Нальчика. Подсудимый обвинялся по пункту "а" части 6 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

Комментариями осужденного или его защиты относительно вынесенного судом решения "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженцы Чечни заподозрены в попытке самосуда над полицейским после ДТП в Югре", "18 человек стали жертвами ДТП с маршруткой на Ставрополье", "Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 сентября 2024, 20:35

  • Суд отказался закрыть дело Фазиля Гасымова

    Ученый-экономист Фазиль Гасымов, 98-е сутки продолжающий под стражей голодовку протеста против уголовного преследования, попросил бакинский суд закрыть дело за отсутствием состава преступления, но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

19 сентября 2024, 19:50

  • Три бойца из Георгиевска убиты в военной операции

    Даниил Кандалинцев, Аннар Аббасов и Юрий Стрельников убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Георгиевского округа. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 481 бойца из Ставропольского края.

19 сентября 2024, 19:09

19 сентября 2024, 18:29

19 сентября 2024, 17:43

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи