Полицейский в Нальчике осужден на 13 лет по делу о смерти трех человек

19 сентября 2024, 21:02

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Суд в Нальчике приговорил бывшего полицейского к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в том, что он в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть на пешеходном переходе трех человек, в том числе двоих детей.

Как писал "Кавказский узел", 2 июня в Нальчике сотрудник полиции, управляя автомобилем, сбил на пешеходном перекрестке мужчину и двух девочек, они погибли на месте. Полицейский был уволен из главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и арестован по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и нарушении правил дорожного движения. Свою вину он признал, сообщили следователи.

Дело бывшего полицейского рассматривал городской суд Нальчика. Подсудимый обвинялся по пункту "а" части 6 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

Комментариями осужденного или его защиты относительно вынесенного судом решения "Кавказский узел" пока не располагает.

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