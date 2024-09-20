20 сентября 2024, 08:40

Уроженец Избербаша убит в военной операции

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Марат Арсланбеков убит в военной операции на Украине, сообщил мэр Избербаша. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1017 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1016 военных из Дагестана.

В военной операции погиб уроженец Избербаша Марат Арсланбеков, сообщил в своем телеграм-канале глава города Магомед Исаков. Подробностей биографии и гибели бойца мэр не привел, отметив лишь, что тот погиб "в ходе выполнения служебного долга".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1017 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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