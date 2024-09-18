Семь бойцов из Дагестана убиты на Украине

18 сентября 2024, 07:36

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Военнослужащие Анвар Расулов, Лабазан Хабиев, Магомед Мугуев, Рамазан Муртаалиев, Руслан Юмашев, Шамиль Салманов и Эменгаджи Тагиров убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1015 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 17 сентября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 1008 бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Власти Кизилюртовского района организовали 13 сентября праздничное мероприятие по случаю 80-летия со дня образования района. Его часть была посвящена СВО, участники мероприятия почтили память погибших в спецоперации бойцов, в том числе – Анвара Расулова, Лабазана Хабиева, Магомеда Мугуева, Рамазана Муртаалиева, Руслана Юмашева и Эменгаджи Тагирова, сообщила в своем телеграм-канале администрация Кизилюртовского района.

9 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев сообщил, что в зоне военной операции на Украине убит Шамиль Салманов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1015 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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