Четверо бойцов из Дагестана убиты в зоне СВО

17 сентября 2024, 14:08

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Асанбек Дибирасулов, Гаджимурад Дадаев, Камиль Газиев и Магомед Гитинмагомедов убиты на Украине, сообщили власти Кизилюртовского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1008 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 сентября представителями властей и силовиками были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 1004-х бойцов из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

13 сентября в Кизилюрте состоялось праздничное мероприятия в честь 80-летия со дня образования Кизилюртовского района, в нем приняли участие официальные лица, в том числе глава района Рустам Татарханов и зампред правительства Дагестана Абдурахман Махмудов, сообщила в своем телеграм-канале администрация Кизилюртовского района.

Часть мероприятия была посвящена теме СВО, во время нее на экране было показано видео с фотографиями погибших в зоне СВО бойцов из Кизилюртовского района. В том числе – фото Асанбека Дибирасулова, Гаджимурада Дадаева, Камиля Газиева и Магомеда Гитинмагомедова.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1008 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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