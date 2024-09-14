14 сентября 2024, 21:49

Два бойца из Дагестана убиты на Украине

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Муслим Мухмудов и Магомед Гаджиев убиты в боевых действиях, сообщила администрация Левашинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1004 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1002 бойцов из Дагестана.

Муслим Мухмудов и Магомед Гаджиев убиты в военной операции на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщила администрация Левашинского района в своем Telegram-канале. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1004 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 сентября 2024, 22:46

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