Бюджетники из Цунтинского района пожаловались на невыплату зарплаты

19 сентября 2024, 17:43

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Более 70 бюджетников в Цунтинском районе пожаловались на невыплату зарплат за два месяца, рассказал районный депутат, потребовавший вмешательства прокуратуры. Следователи отчитались о начале проверки по жалобам жителей.

Обращение депутата собрания Цунтинского района Абаса Шахбанова от имени работников бюджетных организаций было опубликовано 17 сентября в телеграм-канале "Черновика". «Им не выдали заработную плату за август и сентябрь 2024 г. На неоднократное устное обращение должностные лица МР Цунтинский район руками машут», - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована фотокопиями депутатского запроса Шахбанова и ответа администрации Цунтинского района, в котором говорится, что зарплата за август не выплачена из-за того, что не поступили дотации из республиканского бюджета.

Им нужно покупать продукты, на что-то жить

Сегодня Абас Шахбанов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что, по его данным, к 19 сентября поступления средств на выплату зарплаты в районе не было. «Я звонил в финансовый отдел администрации, там сказали, что деньги еще не перечислены. Говорил с прокурором района, высказал ему обращения жителей, которым неважно, по каким причинам произошла задержка, им нужно покупать продукты, на что-то жить», - рассказал Шахбанов.

Он отметил, что зарплату не получили работники бюджетной сферы, входящие в подчинение администрации района - административный и вспомогательный персонал, ЖКХ, управление культуры и другие, всего более 70 человек. На выплатах учителям и врачам задержка не сказалась, так как они финансируются отдельно, добавил депутат.

На невыплату зарплаты нужно сразу жаловаться в прокуратуру, которая отслеживает подобные факты, посоветовал юрист Али Алиев. «Недавно подобный факт был выявлен в Дербентском районе: в одном из учреждений не выплачивали зарплату 5 месяцев. После обращения людей […] прокуратурой в адрес главы села было внесено представление, и возбуждено административное производство по статье КоАП РФ «Невыплата заработной платы». В короткие сроки задолженность по заработной плате была погашена», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Действия чиновников могут также квалифицироваться по статье 151 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», и в случае полной невыплаты зарплаты больше двух месяцев максимальное наказание составляет три года лишения свободы, сказал юрист.

По информации о невыплате зарплаты муниципальным сотрудникам в Цунтинском районе проводится доследственная проверка, сообщило 18 сентября управление СКР по Дагестану. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. По состоянию на 17.40 мск 19 сентября, ведомство не сообщило об итогах проверки.

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