Пюнхан Керимли осужден в Баку на шесть лет тюрьмы

27 июля 2022, 14:26

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Депортированный из Германии оппозиционер Пюнхан Керимли приговорен к шести годам тюрьмы, вину в хранении наркотиков он не признал, сообщил его адвокат. Керимли, критиковавший в ФРГ власти Азербайджана, осужден по сфабрикованному обвинению, предположили отец активиста и правозащитник Тезехан Мираламли.

Как писал "Кавказский узел", член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Суд над ним начался 25 мая. На заседании 22 июня прокурор попросил приговорить Керимли к 7,5 года тюрьмы. Защита заявила об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и попросила суд оправдать его.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики.

Бакинский суд по тяжким преступлениям сегодня признал Керимли виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Джавад Джавадлы.

По его словам, сегодня с последним словом выступил сам Керимли. "Пюнхан Керимли отверг предъявленное ему обвинение. Он сказал, что наркотики подложили ему сами [силовики] и под пытками заставили дать признательными показания. Пюнхан сказал, что его преследуют по политическим мотивам. Он рассказал, что в Германии продолжал деятельность в защиту прав человека в Азербайджане, участвовал в протестных акциях с целью привлечения международного внимания к проблемам политзаключенных в своей стране. Он полагал, что после высылки его арестуют. Так и случилось", - рассказал адвокат.

Пюнхан Керимли еще до оглашения приговора сообщил адвокату, что в случае обвинительного приговора объявит в знак протеста голодовку, добавил Джавадлы. "После приговора я сказал ему, что есть еще возможности обжалования, и просил его не начинать голодовку. Он сказал, что подумает. Надеюсь, что он воздержится от этого крайнего способа борьбы за свои права. Мы, со своей стороны, как только получим приговор на руки, очень быстро подготовим апелляционную жалобу", - сказал адвокат.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре.

Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. Правозащитники и супруга Ашурова назвали его дело политическим преследованием. 21 июля следователи дополнили новыми обвинениями дело Ашурова.

Отец Керимли и правозащитник указали на политическую подоплеку приговора

Керимли преследуют за политическую деятельность, считает член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли. "Он один из четырех активистов, высланных из Германии, которые были арестованы по одинаковым обвинениям – в незаконном обороте наркотиков. Еще одного активиста, депортированного из Германии, – Самира Ашурова арестовали по сомнительному обвинению в нанесении ножевого ранения незнакомому ему лицу. Нет сомнений, что власти мстят активистам за то, что они в Германии критиковали азербайджанское правительство. Это еще и в "назидание" тем, кто продолжает бороться за рубежом – месседж, что их может ожидать та же судьба", – сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Отец активиста Вахид Керимов также заявил о фальсификации уголовного обвинения. "Моего сына задержали, когда он вышел из налогового департамента. Мог бы он пойти туда с наркотиками в кармане? Это ложное обвинение. Наркотики ему подложили. Моего сына преследуют за участие в акциях в защиту политзаключенных в Азербайджане и критику властей. Я не сожалел бы, если бы ему дали 10 лет тюрьмы за политическую деятельность, но я никогда не приму обвинений в наркотиках. Мой сын никогда не употреблял не то что наркотиков, но и алкоголя", – сказал Вахид Керимов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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