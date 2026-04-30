×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:37, 30 апреля 2026

Информация о розыске стала помехой для получения Садыговым загранпаспорта

Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Афган Садыгов не смог получить заграничный паспорт в Центре оказания госуслуг Масаллинского района, несмотря на оформление ускоренной процедуры и уплату госпошлины. Основанием для отказа в выдаче паспорта названо сообщение, что журналист числится в розыске.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля силовики в Баку задержали Афгана Садыгова. Спустя час журналист был отпущен из полиции, однако его предупредили о возможности повторных задержаний. 10 апреля Афган Садыгов обратился в Центр оказания госуслуг для получения удостоверения личности - внутреннего паспорта гражданина Азербайджана, но получил отказ,  так как из системы "исчезли" данные о нахождении Афгана на военном учете. 25 апреля полиция задержала депортированного из Грузии журналиста Афгана Садыгова при получении внутреннего азербайджанского удостоверения личности. Спустя время его освободили, объяснив, что в базе данных он все еще числится в розыске, и выдали документ.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Афгана Садыгова Севиндж Садыгова, 27 апреля ее муж обратился за получением заграничного паспорта гражданина Азербайджана в Центр оказания государственных услуг Масаллинского района. По ее словам, журналист подал заявление по ускоренной процедуре, уплатив за этой повышенную госпошлину в размере 135 манатов.  Ускоренная процедура предусматривает выдачу паспорта в течение трех дней и А.Садыгову сообщили, что 1 мая он может прийти за документом, сказала его жена.

Однако, по ее словам, 30 апреля днем А.Садыгову позвонили из Центра оказания госуслуг Масаллинского района и сообщили, что он не сможет получить загранпаспорт, потому что находится в розыске.

"Однако ложное уголовное дело против Афгана было закрыто еще 1 апреля. Именно на основании этого грузинские власти его депортировали в Азербайджан вопреки решению ЕСПЧ, утверждая, что теперь Афгану в Азербайджане не грозит лишение свободы. Но самое интересное в том, что на прошлой неделе замначальника полиции Масаллинского района сам заявил Афгану, что он больше не в розыске, и после этого ему выдали удостоверение личности (внутренний паспорт). Представитель полиции обещал, что в следующий  же, первый рабочий день этой недели, то есть в прошедший понедельник  информацию о нахождении Афгана в розыске удалят из системы.  27 апреля у Афгана приняли документы на получение загранпаспорта и ничего не говорили про "розыск". Одна государственная структура говорит, что розыск отменен, другая, напротив, утверждает, что розыск в "системе остается", - возмутилась Садыгова.

При этом, отметила она, Центр оказания госуслуг Масаллинского района требует от Афгана Садыгова представления нотариально заверенного документа о прекращении уголовного дела.

"Но насколько это требование обосновано, если генеральный прокурор Азербайджана лично направил в прокуратуру Грузии документ о прекращении дела против Афгана и на основе этого его под покровом ночи спешно депортировали", - продолжила Садыгова.  

По ее словам, Афгану Садыгову не выдавали документа о закрытии уголовного дела.

Независимый эксперт в области права считает необоснованным истребование от Садыгова документа о закрытии уголовного дела.

"Согласно правовым и административным процедурам, в случае прекращения уголовного дела все меры по розыску и ограничениям в отношении лица снимаются, и это отражается в единой информационной базе, доступной для всех государственных органов. С этой точки зрения истребования от лица какого-то дополнительного документа о прекращении его уголовного преследования неверно", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Получить комментарии в МВД и Генеральной прокуратуре Азербайджана не удалось.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
