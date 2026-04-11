11:28, 11 апреля 2026

Журналист Садыгов после депортации столкнулся с отказом в выдаче паспорта

Афган Садыгов. Фото: https://www.massa.az/news/ru/15090/sostoyanie-jurnalista-obyavivshego-golodovku-v-tyurme-ostaetsya-tyajelym

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депортированному из Грузии на родину азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову отказали в выдаче паспорта, сославшись на отсутствие данных о его воинском учете.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля силовики в Баку задержали Афгана Садыгова. Спустя час журналист был отпущен из полиции, однако его предупредили о возможности повторных задержаний. 

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Вчера, 10 апреля, Афган Садыгов обратился в Центр оказания госуслуг для получения удостоверения личности - внутреннего паспорта гражданина Азербайджана, но получил отказ, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Севиндж Садыгова.

"Афгану отказали в выдаче удостоверения личности. Причиной указали, что из системы "исчезли" данные о нахождении Афгана на военном учете. Теперь для повторного включения в базу данных Афган должен встать на учет в Хатаинский районный военкомат", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает причины отказа, названные ее мужу, надуманным предлогом. "Афган дважды был судим по сфабрикованным делам и каждый раз после освобождения получал документы, удостоверяющие личность. В 2022 году, когда он вышел из тюрьмы, он даже получил международный паспорт. Теперь, видимо, намеренно его удалили из военного учета, чтобы не выдавать ему паспорт, или по каким-то другим соображениям. И вообще какой смысл ставить на военный учет мужчину, которому в прошлом году исполнилось 49 лет и без малого уже 50", - отметила Севиндж Садыгова.

В ноябре 2020 года главный редактор новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита деньги под угрозой публикации компромата. Апелляционная инстанция сократила ему срок наказания до шести лет, а кассационная - до четырех лет. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Садыгова политзаключенным. В мае 2022 года он был помилован.

Женщина пояснила, что необходимость в получении нового удостоверения личности возникла в связи с тем, что в Тбилиси в ходе последнего задержания перед депортацией Афгану Садыгову не позволили собрать вещи и документы.

Без удостоверения личности в Азербайджане ни в один госорган невозможно обратиться

"Все это делается, чтобы осложнить Афгану жизнь. Без удостоверения личности в Азербайджане ни в один госорган невозможно обратиться, и получится какой-то замкнутый круг… Все это свидетельствует о том, что угроза новых провокаций против Афгана сохраняется", - сказала Севиндж Садыгова.

Между правительствами и силовыми структурами Азербайджана и Грузии существует тесное партнерство, рассказал в 2024 году "Кавказскому узлу" директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

В Азербайджане при выдаче удостоверения личности мужчине в возрасте до 50 лет проверяют его военнообязанность, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, специализирующийся на подобных вопросах.

"Это требование особенно актуально для молодых людей призывного возраста, предел которого в Азербайджане сейчас 30 лет, чтобы предотвратить уклонение от службы в армии. В остальных случаях это просто формальность - фамилию гражданина просто пробивают по системе, чтобы констатировать нахождение его на военном учете. Если человеку до 50 лет осталось всего несколько месяцев, требование встать на учет является просто бюрократической проволочкой. Ведь до этого возраста он уже не раз получал удостоверение личности, и сведения о его военном учете были проверены", - сказал юрист на условиях анонимности.

Гражданин не должен страдать из-за того, что по какой-то причине из системы "стерлись" сведения

С другой стороны, по его словам, при въезде в Азербайджан после депортации проверяются все обязательства человека перед государством. "Если он скрывался от призыва на службу или по мобилизации, то это выявляется по базе правоохранительных органов. Вообще же гражданин не должен страдать из-за того, что по какой-то причине из системы "стерлись" сведения о его военном учете", - сказал юрист, комментируя ситуацию с Афганом Садыговым.

Получить комментарий самого Афгана Садыгова не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию, сейчас жена и дочери журналиста находятся во Франции.

Обвинение Садыгова в вымогательстве вызывает сомнения, заметил глава Группы права медиа Халид Агалиев. "Афган Садыгов уехал из страны в конце декабря 2023 года. И вдруг спустя пять месяцев против него открыли уголовное дело. Если он у кого-то вымогал деньги, то почему на него жалобы были поданы спустя пять месяцев? С большой долей уверенности можно полагать, что его преследуют из-за критики правительства и отдельных должностных лиц", - сказал он. Агалиев добавил, что Садыгов "не всегда соблюдает нормы журналисткой этики", но за клевету и оскорбления в законодательстве Азербайджана предусмотрена отдельная ответственность.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
06:37, 11 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
23:44, 10 апреля 2026
1
 Бизнес-партнеры Андрея Коробки лишились коррупционных активов на миллиарды рублей
19:34, 10 апреля 2026
Режим ЧС введен во Владикавказе после взрыва на складе с пиротехникой
19:29, 10 апреля 2026
Глава комитета по госзакупкам Дагестана заподозрен во взяточничестве
15:34, 10 апреля 2026
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе
10:04, 10 апреля 2026
Житель Волжского погиб при атаке беспилотников
Все события дня
Новости
Айтадж Тапдыг (Ахмедова). Фото: Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru
09:31, 11 апреля 2026
Пенитенциарная служба отвергла обвинение в насилии над журналисткой Meydan TV
21:53, 10 апреля 2026
Восьми арестованным россиянам предъявлено обвинение в Баку
Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
18:07, 10 апреля 2026
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана
Журналисты Abzas Media. Фото: Abzas Media
15:08, 9 апреля 2026
Международные организации потребовали освободить журналистов Abzas Media
Талеха  Багирзаде. Фото: https://musavat.ru/ru/news/syn-taleha-bagirzade-slomal-nos-17-letnej-devushke_1252200.html
09:45, 9 апреля 2026
Азербайджанские силовики возбудили дело против сына лидера "Мусульманского единства"
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Активистка Яна Антонова на одиночном пикете на центральной площади Краснодара. Фото Валерии Феденевой для "Кавказского узла" Как ликвидируют «Мемориал»*

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Представители Красного Креста в Мамедкале. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Дагестане / dagombu.ru
10 апреля 2026, 20:25
Восстановлена подача газа жителям Мамедкалы

Запрещающий знак. Фото: https://media.az/
10 апреля 2026, 18:07
ЕСПЧ коммуницировал дело о запретах на выезд из Азербайджана

Мужчина стоит рядом с сотрудником пограничной службы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10 апреля 2026, 17:09
Дело Арцуева продемонстрировало риски возвращения в Россию из "недружественных стран"

На месте взрыва во Владикавказе. 10 апреля 2026 г. Фото: МЧС России
10 апреля 2026, 15:34
Тела двух человек найдены на месте взрыва во Владикавказе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
