Кавказский узел

15:45, 6 апреля 2026

Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Афган Садыгов спустя час после задержания был отпущен из полиции. Однако его предупредили о возможности повторных задержаний. 

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова. 5 апреля власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено и освободили, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Садыгов спустя час был отпущен из полиции, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его жена. «Пока я не имела возможности подробно переговорить с Афганом и прояснить детали. Это не отменяет наше беспокойство. Все может повторится», - отметила С.Садыгова, находящаяся в политэмиграции во Франции.

В свою очередь, журналист-расследовать, сотрудник издания Qazetci Афган Мухтарлы сообщил детали задержания Афгана Садыгова. «Его задержала полиция. В отделении ему заявили, что он находится в розыске. После того, как Афган Садыгов заявил, что уголовное дело против него закрыто, начальник связался с руководством и журналиста отпустили. Однако начальник ему сказал, что розыск не отменен и задержание могут повториться», - написал Мухтарлы на своей странице в Facebook*.

Он усмотрел в произошедшем отсутствие координации между госорганами. «Прокуратура прекращает уголовное дело, но не информирует об этом МВД. Или же, МВД просто умышленно не прекращает розыск, чтобы периодически забирать Афгана в отделение для «профилактических бесед», - отметил Мухтарлы. 

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
14:01, 4 апреля 2026
Военнослужащий из Камышина убит в боевых действиях
07:10, 4 апреля 2026
Проезд к двум дагестанским селам закрыт после схода лавины
Все события дня
Новости
Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:52, 6 апреля 2026
Афган Садыгов задержан в Баку
Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
12:57, 6 апреля 2026
Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али
Наводнение в Азербайджане. Фото МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-foto-eaff66d4
07:59, 6 апреля 2026
Сельчанин погиб при сходе селя в Азербайджане
Участники акции у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 05.04.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724775242255352&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:54, 5 апреля 2026
Участники акции у парламента Грузии осудили депортацию Афгана Садыгова
Афган Садыгов. Скриншот фото Publika? https://publika.ge/gamocema-qazetci-is-cnobit-afgan-sadigovi-ukve-baqoshi-imyofeba-da-is-azerbaijanul-mkhares-witeli-khidis-gamshveb-punqtze-gadasces/?fbclid=IwY2xjawQ_ZLlleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFDN1B6NjNaVDI1QkQybUVhc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHokjAOfL9MhckwJeGXljSKt4gglmgJ3IQxWYY-lNxXiyxYWRgQaTZTrs2rr__aem_-FE-ZcLeJwk-OGorFvwqEQ
18:58, 5 апреля 2026
Будущее Афгана Садыгова после депортации в Баку обеспокоило правозащитников и родных
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
06 апреля 2026, 12:57
Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

Военный в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 апреля 2026, 06:01
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

Кодекс об административных правонарушения. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
03 апреля 2026, 21:21
Жительница Кубани оштрафована за критику работы ПВО

Новруз Тагиев. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
03 апреля 2026, 18:07
Азербайджанский оппозиционер Тагиев приговорен к длительному сроку

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше