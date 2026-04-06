Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Афган Садыгов спустя час после задержания был отпущен из полиции. Однако его предупредили о возможности повторных задержаний.

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова. 5 апреля власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено и освободили, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Садыгов спустя час был отпущен из полиции, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его жена. «Пока я не имела возможности подробно переговорить с Афганом и прояснить детали. Это не отменяет наше беспокойство. Все может повторится», - отметила С.Садыгова, находящаяся в политэмиграции во Франции.

В свою очередь, журналист-расследовать, сотрудник издания Qazetci Афган Мухтарлы сообщил детали задержания Афгана Садыгова. «Его задержала полиция. В отделении ему заявили, что он находится в розыске. После того, как Афган Садыгов заявил, что уголовное дело против него закрыто, начальник связался с руководством и журналиста отпустили. Однако начальник ему сказал, что розыск не отменен и задержание могут повториться», - написал Мухтарлы на своей странице в Facebook*.

Он усмотрел в произошедшем отсутствие координации между госорганами. «Прокуратура прекращает уголовное дело, но не информирует об этом МВД. Или же, МВД просто умышленно не прекращает розыск, чтобы периодически забирать Афгана в отделение для «профилактических бесед», - отметил Мухтарлы.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.