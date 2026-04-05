10:00, 5 апреля 2026

Решение о депортации журналиста Садыгова из Грузии возмутило правозащитников

Афган Садыгов. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси постановил депортировать азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на родину. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанский журналист Афган Садыгов, который длительное время провел в тбилисском СИЗО, после освобождения регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. В январе судья Тбилисского горсуда прекратила административное производство по делу Садыгова, указав на наличие признаков уголовного преступления, и передала материалы в полицию. Таким образом, возник риск уголовного преследования журналиста, заявила правозащитная организация "Центр социальной справедливости".

Афган Садыгов осенью 2025 года несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября 2025 года Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов. 

Решение о депортации принято на ночном заседании суда

Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Севиндж Садыгова, которая находится с детьми во Франции.

По ее словам, основанием для задержания стало некое административное дело против Садыгова. Около 04.00 утра (около 03.00 мск) суд принял решение о депортации Афгана Садыгова в Азербайджан.

Человека выдают стране, где его ожидают лишение свободы и пытки

"Власти Азербайджана и Грузии подстроили против Афгана игру. Сначала Азербайджан 1 апреля закрыл уголовное дело против Афгана. Теперь выясняется, что это было сделано для того, чтобы у властей Грузии был формальный повод заявить, что они не нарушают решение ЕСПЧ о запрете экстрадиции Афгана Садыгова до окончательного решения Страсбургского суда по его делу. Но какая разница, экстрадиция это или депортация. Человека выдают стране, где его ожидают лишение свободы и пытки. Если речь шла о депортации, то могли бы дать ему возможность свободного отъезда, и правозащитники помогли бы с выездом в другую страну к нам, к семье", - сказала Садыгова, добавив, что к 09.30 (08.30 мск) не располагала информацией о судьбе мужа.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела. 16 апреля суд в Тбилиси освободил Садыгова под залог, исполнив постановление ЕСПЧ.

Поводом для задержания Садыгова стала критика в адрес грузинской полиции

Информацию о решении суда о депортации Афгана Садыгова подтвердила Тамта Микеладзе, глава "Центра социальной справедливости", обеспечивающего правовую защиту азербайджанского журналиста.

По ее сведениям, формальным основанием для задержания Садыгова стал его пост в социальных сетях с критикой грузинской полиции. Однако, как отметила Микеладзе, к материалам дела приобщено письмо из Верховного суда Грузии о том, что Афган Садыгов представляет "угрозу национальной безопасности Грузии".

Судья Торнике Кочкиани на процессе не удовлетворил ни одно из наших ходатайств

"Суд принял решение о выдворении Афгана Садыгова в Азербайджан в 04.00 утра. Судья Торнике Кочкиани на процессе не удовлетворил ни одно из наших ходатайств. К делу не было приобщено даже решение Европейского суда, обязательное к исполнению для него. Суд не принял во внимание тот факт, что жена и дети Афгана Садыгова имеют политическое убежище в Европе, и соответствующая страна также могла бы предоставить убежище ему. Соответственно, мы утверждали, что он мог добровольно покинуть страну, и суд должен был дать ему такую возможность", - написала в Facebook* Тамта Микеладзе, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По словам Микеладзе, правозащитники "были готовы в кратчайшие сроки представить соответствующие документы как суду, так и департаменту миграции". "На протяжении всего этого времени именно власти "Грузинской мечты" не позволяли Афгану Садыгову покинуть Грузию, из-за чего ранее формально было невозможно начать процедуры получения убежища", - написала она.

Все было заранее спланировано и организовано двумя авторитарными режимами

Правозащитница привела хронику действий, которые были предприняты для обеспечения решения суда о депортации Афгана Садыгова в Азербайджан. По ее данным, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию. 2 апреля эта информация была доведена до Афгана Садыгова. 3 апреля суд отменил в отношении него решение о залоге и ограничении на передвижение. 4 апреля Афгана Садыгова задержали, а сегодня, вероятно, передадут Азербайджану. "Все было заранее спланировано и организовано двумя авторитарными режимами", - констатировала Микеладзе.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от правоохранительных органов Азербайджана и Грузии относительно ситуации с Садыговым и заявления Тамты Микеладзе.

Азербайджан еще в 2024 году требовал выдачи Садыгова

Напомним, Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию и выехать в одну из стран Европы.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

3 марта 2026 года платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов выпустила доклад, согласно которому Азербайджан оказался в числе стран Европы с высоким уровнем уголовного преследования журналистов. Из 148 журналистов, содержавшихся в тюрьмах на конец 2025 года, 36 пришлись на Азербайджан.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
