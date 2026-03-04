Правозащитники зафиксировали значительый рост числа заключенных журналистов в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан оказался в числе стран Европы с высоким уровнем уголовного преследования журналистов. Из 148 журналистов, содержавшихся в тюрьмах на конец 2025 года, 36 пришлось на Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", по итогам 2024 года Азербайджан также был в числе лидеров среди стран континента по количеству содержащихся в тюрьмах журналистов, тогда насчитывалось 30, говорилось в годовом отчете Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов была создана Советом Европы в 2015 году в сотрудничестве с известными международными неправительственными организациями, действующими в области свободы выражения мнений, и ассоциациями журналистов. Партнерами Платформы являются: Ассоциация европейских журналистов, Комитет защиты журналистов, Европейский вещательный союз, Европейский центр свободы прессы и СМИ, Европейская федерация журналистов, Free Press Unlimited, Index on Censorship, Международная федерация журналистов, Международный институт информационной безопасности, Международный институт прессы, Pen International, Репортеры без границ, Фонд имени Рори Пека, фонд "Справедливость для журналистов".





Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов выпустила 3 марта 98-страничный доклад под названием «На переломном этапе: свобода прессы 2025»", в котором названы риски и угрозы, с которыми сталкивались журналисты в Европе в 2025 году.

Доклад предупреждает о систематическом использовании лишения свободы как инструмента контроля над СМИ. По состоянию на 31 декабря 2025 года в Европе под стражей находились 148 журналистов, в том числе 36 — в Азербайджане, 32 — в России, двое — в Армении и один — в Грузии.

«По состоянию на конец 2025 года в Азербайджане были заключены под стражу 36 журналистов. По данным Amnesty International, это «самое большое число заключённых работников СМИ, удерживаемых по политически мотивированным обвинениям, с момента вступления Азербайджана в Совет Европы в 2001 году», - указывают авторы доклада.

Согласно новому законодательству, иностранные СМИ теперь обязаны подать заявку на регистрацию в реестре СМИ в течение семи дней после обязательной государственной регистрации, в противном случае им грозит ликвидация. Среди прочих положений обновлённый закон требует, чтобы информационные агентства имели как минимум 20 национальных СМИ, подписанных на их новостную ленту, чтобы получить право на деятельность. «Это положение, по всей видимости, специально направлено на то, чтобы не позволить агентству Turan, вынужденному прекратить работу в феврале 2025 года, возобновить деятельность. Печатные газеты больше не должны содержать выражения, «противоречащие общественному порядку», - особо отмечают авторы доклада.

Партнёры Платформы призывали Совет Европы, Европейскую комиссию и 46 государств — членов Совета Европы обеспечить соблюдение стандартов свободы прессы. В качестве приоритетных мер они рекомендуют укрепление безопасности журналистов, защиту независимости общественных СМИ и усиление защиты женщин-журналистов, среди прочего.

«В Азербайджане на сегодняшний день, нет ни одного независимого СМИ. Альтернативные взгляды до аудитории могут доходить только через платформы в социальных сетях органов медиа и блогеров в изгнании. При этом, арестованные журналисты даже после лишения свободы в тюрьмах сталкиваются психологическим, а порой и физическим давлением. Последний пример тому, применение силы против журналисток Meydan TV в Бакинском СИЗО-1 – Айтадж Таплыг, Айсель Умудовой, Хаяли Агаевой, угрозы Ульвие Али», - сказал корреспонденту один из бакинских активистов, не пожелавший быть названным.

«Кавказский узел» подготовил справку «Серийные аресты журналистов в Азербайджане».





Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа". "Следственными органами были задержаны представители некоторых медиаорганов, незаконно финансируемых из-за рубежа. И это было сделано в полном соответствии с законодательством Азербайджана. Любая страна должна защищать свои законы. Если какой-то представитель медиа, незаконно получающий средства из-за рубежа, привлечен к следствию, то это не значит, что медиа у нас не свободны. Просто каждый должен действовать в рамках закона", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".